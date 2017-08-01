В Шымкенте сняли первое ток-шоу с участием звезд Казахстана. Идея отснять полноценное ток-шоу со звездами и чиновниками пришла давно. Сотрудники Генеральной и областной прокуратуры, совместно с руководством города буквально за сутки подготовили площадку.

Тема шоу — «Казахстан без насилия в семье». Такого в ЮКО раньше не было! Здесь настоящие герои, а экспертами выступили чиновники, звезды РК и общественные деятели.

Герои ток-шоу — это реальные люди, которые страдают от бытового насилия в семье. Одна из героинь стала объектом избиений, вторая — страдает от алкоголизма мужа… И все же они хотят сохранить семью.

Женщины не сдерживают слез. Эксперты советуют обратится в прокуратуру, а другие участники ток-шоу плачут наравне с героями…

«Без слез на это смотреть нельзя, я вот слушаю и думаю куда катится мир. Зачем мы тут собрались? Мы должны помогать, должны как-то повлиять на жизнь героев этой программы. Вот есть чиновники, представители прокуратуры. То, что в стране реализуют пилотный проект, я думаю — это плюс большой и прогресс, помощь будет однозначная!», — делится впечатлениями певица Алтынай Жорабаева.

К слову, пилотный проект «Казахстан без насилия в семье» дал старт сравнительно недавно, за это время СМИ не раз публиковали реальные случаи, где в рамках проекта помогали людям в тяжелой жизненной ситуации.

И вот одна из них, женщина из аула, рассказывает, что муж регулярно ее избивал и привел другую жену, ее же выгнал.

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева призывает правительство такие проекты поддержать. За время работы проекта было открыто несколько центров помощи населению, где помогли многим обратившимся.

«Открыли центры, теперь нужно чтоб там был контроль, а с таким настроем, я думаю, все получится. Вы понимаете что это реальные истории, и таких сотни, тысячи. Я выражаю огромную благодарность авторам проекта. Салтанат Пархатовна находится здесь — на съемках, она открытая и я уверена, что она поможет. Я призываю население быть терпимее, давайте жить уже в мире, у нас мирная страна, и насилия в наших семьях не должно быть!» — говорит заслуженная артистка КазССР Роза Рымбаева.

Съемки ток-шоу проходили несколько часов, после чего многие чиновники и сотрудники прокуратуры связались с героями и пообещали оказать помощь.

Полную версию ток-шоу можно будет увидеть уже скоро на телеканале «Отырар TV». Следите на нашими анонсами.

Шуддин Саидов