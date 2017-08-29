В Шымкенте за перепутанных мертвых младенцев накажут медсестру перинатального центра

Медсестру шымкентского роддома, которая перепутала тела мертвых младенцев, ждет наказание. Меры в её отношении будут применены после окончания служебной проверки. Об этом телеканалу «Астана» рассказала главный врач шымкентского перинатального центра №4 Гульбану Сыздыкова.

По ее данным, медсестра сейчас находится на больничном. Сыздыкова также добавила, что ее заместитель по лечебной части временно отстранен от занимаемой должности до окончания расследования.

Стали известны и предварительные причины смерти недоношенного малыша.

Гульбану Сыздыкова, главный врач перинатального центра №4 г. Шымкент: «Предварительная причина смерти — это недоношенность, внутрижелудочное кровоизлияние, как следствие недоношенности. Точные причины смерти будут определены после гистологического исследования. По результатам служебного расследования, после того, как будет доказана, допустим, или не доказана вина медицинских работников, будут приняты соответствующие меры в пределах законности».

Напомним, 21 августа жительница Шымкента Айжан Кенжетайкызы обвинила врачей роддома в смерти ее малыша. Она сообщила журналистам, что родила недоношенного мальчика.

«Несколько дней он в тяжелом состоянии находился в реанимации, и постепенно шел на поправку. Однако, после капельницы его самочувствие резко ухудшилось, и он скончался», — рассказала Айжан Кенжетайкызы.

Родственникам же выдали тело другого недоношенного ребенка. Возмущенные родители заявили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

По факту подмены мертвых младенцев в Шымкенте собралась специальная комиссия, состоящая из представителей министерства здравоохранения и специалистов УЗ ЮКО.