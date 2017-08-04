В суде Шымкента идет опрос свидетелей по делу Тохтара Тулешова

В суде Енбекшинского района в Шымкенте (адмцентр Южно-Казахстанской области) идет опрос свидетелей по делу бизнесмена Тохтара Тулешова, обвиняемого в экономических преступлениях, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Казахстан».

Тулешова доставили в зал суда под усиленным конвоем. Обвиняемый с улыбкой приветствовал адвокатов и бывших подчиненных, у многих поинтересовался здоровьем и делами.

Всего по делу проходит 67 свидетелей, в среду опросили девятерых из них, в частности бухгалтера ТОО «Дархан Group», двух сотрудников областного департамента госдоходов, которые в начале 2016 года проводили на заводе проверку и выявили нарушение по социальным отчислениям в размере 27 млн тенге (330,07/$1), администратора кафе из города Кентау, кассира обменного пункта, руководитель управления государственных доходов по Байдибекскому району, директора филиала «Шымкентпиво» и других.

Как сообщалось, 7 ноября 2016 года специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам в Астане приговорил директора ТОО «Шымкентпиво» Т.Тулешова к 21 году лишения свободы по 16-ти составам преступлений, в том числе за подготовку к насильственному захвату власти в Казахстане путем организации на территории республики очагов социальной напряженности, массовых беспорядков и акций протеста.

Кроме того, Т. Тулешов был осужден за финансирование транснационального преступного сообщества, а также создание и руководство вооруженной бандой, которая по его указанию совершала убийства, похищения и незаконное лишение свободы, истязания, разбои. В состав банды Т. Тулешова входило около сотни бойцов. Всего по тому уголовному делу были осуждены 25 человек.

В июле этого года суд приступил к рассмотрению по существу нового уголовного дела в отношении бизнесмена. Теперь его судят за экономические преступления, в частности за уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, дачу взятки и нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Вместе с ним на скамье подсудимых еще 8 человек.