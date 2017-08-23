В текущем году из южного в северные регионы переселились 113 семей

Из Южно-Казахстанской области в Северный Казахстан выехали 36 семей. Среди них 2 семьи переедут в Актогайский район, а остальные ознакомятся с ситуацией и возможностями района.

Месяц назад житель села Абай Сарыагашского района Сейдалы Аширбаев побывал в северном районе Казахстана и познакомился с жизнедеятельностью населения. По словам Сейдалы, район нуждается в развитии сельского хозяйства. Теперь на плодородной земле, используя свою технику мужчина планирует заняться посевом зерновых.

Южноказахстанских жителей, изъявивших желание переселиться в северные регионы, проводил в дорогу руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Мухит Отаршиев. По словам руководителя управления, в текущем году в северные регионы переселились 113 семей. Жители области, в рамках переселения в регионы, испытывающие нехватку трудовых ресурсов переехали в ряд северных районов, таких как: Айыртау, Акжар, Жумабаев, Есиль и Уалиханова.

Специалисты управления утверждают, что среди переселившихся в Павлодарскую, Костанайскую, Северо и Восточно-Казахстанскую области по численности преобладают южноказахстанцы. Значительная часть из них развивает сферу сельского хозяйства.

Стоит отметить, что на сегодняшний день растет численность желающих переселиться из южных в северные регионы страны. Ответственные специалисты этой сферы отмечают, что переселившихся граждан, в первую очередь, обеспечивают жильем и трудоустраивают на постоянные рабочие места. В этом году каждому члену семьи выдается единовременная материальная помощь в размере около 80 тысяч тенге.

Наряду с этим, будут возмещены расходы за аренду квартиры и коммунальные платежи сроком до одного года, сообщает пресс-служба акима ЮКО.