В ЮКО назначен новый прокурор

Прокурором Южно-Казахстанской области назначен Нургалым Мажитович Абдиров. На этом посту Нургалым Абдиров сменил Ибрагима Альжановича Иманова, который занимал эту должность с 2012 года.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Атырауской областях назначены новые прокуроры.

«С согласия Главы государства приказом генерального прокурора Жакипа Асанова от 28 августа 2017 года назначены прокуроры ряда областей», — сообщается на странице Генеральной прокуратуры РК в Facebook.

Абдиров Нургалым Мажитович родился 1 января 1967 года в Карагандинской области.

После окончания Карагандинского государственного университета в 1991 году начал службу в органах прокуратуры с должности следователя прокуратуры Советского района г. Караганды. Впоследствии работал прокурором отдела следственного управления прокуратуры Карагандинской области, заместителем прокурора г. Темиртау, начальником отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры г. Караганды, прокурором Шетского района, начальником управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области.

В 2002 году переведен на работу в центральный аппарат Генеральной прокуратуры с назначением на должность начальника управления Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности. В дальнейшем занимал должности первого заместителя прокурора г. Астаны, начальника Департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры, первого заместителя прокурора г. Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора, начальника Департаментов специальных прокуроров, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, до назначения в ЮКО прокурор Актюбинской области.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Классный чин: государственный советник юстиции 3-го класса. Является Почетным работником прокуратуры.