Видео свадебного кортежа с вертолетом изучает ДВД ЮКО

Предположительно, действие снято в Южно-Казахстанской области, так как на госномерах машин указан код региона — 13.

Видео свадебного кортежа с вертолетом появилось 2 августа в социальных сетях. Пафос 80-го уровня в Шымкенте. Теперь обычные свадебные кортежи, даже если они состоят из роскошных автомобилей, все равно тянут только на прошлый век. Огромный свадебный кортеж, замеченный на трассе «Шымкент-Ташкент» на выезде из города, сопровождал вертолет.

Видео запредельно пафосного кортежа, состоящего исключительно из очень дорогих автомобилей и вертолета, разместил на своей страничке в Фейсбуке Руслан Султанбек.

Руслан сопроводил свое видео подписью: «Как вам такой кортеж в Шымкенте…» И, действительно, южные свадьбы всегда отличались особым размахом, что говорить о кортежах. Правда, многие «свадьбы на колесах» отличаются крутым нравом.