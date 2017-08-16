ЮКО оказалась в лидерах по количеству заявлений об изнасилованиях

Больше всего в Казахстане с заявлениями об изнасиловании обращаются в Южно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Согласно статистике за месяц, на первом месте по количеству заявлений об изнасиловании находится Южно-Казахстанская область. Там обратились в полицию 23 женщины. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было 46 заявлений. На втором месте Алматинская область — 21 (в прошлом году — 20). На третьем месте — Астана, 20 фактов (в прошлом году — 19). Всего по Казахстану зарегистрировано 174 факта изнасилования за месяц, а это меньше на 30,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По убийствам лидирует Карагандинская область. За месяц полицейские зарегистрировали 10 случаев (в прошлом году — 8). Второе место делят Южно-Казахстанская и Актюбинская области — 8 (в прошлом году — 4 и 8 соответственно). Всего по республике было зарегистрировано 77 убийств, что на 28,3 процента выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Больше всех с заявлениями о краже обращаются алматинцы. В южной столице за месяц зарегистрировано 3516 дел (в прошлом году — 3445). На втором месте Астана — 1921 (в прошлом году — 1871). На третьем месте ЮКО — 1756 (в прошлом году — 1705). По республике наблюдается снижение количества краж на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего за месяц по стране полицейские зарегистрировали 16 769 дел (в прошлом году — 17 185).

Всего по Казахстану за месяц зарегистрировано 28 411 преступлений и 4098 уголовных проступков.