Чемодан-вокзал-Шымкент. Что нужно знать, чтобы влюбиться в город базаров, дорог и больших сердец

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Чемодан-вокзал-Шымкент. Что нужно знать, чтобы влюбиться в город базаров, дорог и больших сердец? Трогательный ролик посвятила Дню города пресс-служба акимата Шымкента.

В принципе, видеорассказ о нашем Шымкенте может стать прекрасной заменой многочисленным буклетам и путеводителям. Лучше ведь один раз увидеть. И убедиться, что густонаселенность не минус, а большой плюс Шымкента, что радушие и гостеприимство рождает массу интересных традиций, что шымкентцы — лучшие, что может случиться в жизни не шымкентца.

Кстати, этим минифильмом смело можно опровергнуть все, что говорят о нас нешымкентцы. А говорят они много…

Во-первых, что мы везде) А как по другому? Рыба ищет где глубже, а шымкентцец — где лучше — поговорке уже не один десяток лет.

Что говорят о шымкентцах нешымкентцы
Демотиваторы из социальных сетей. Коллаж Otyrar.KZ

Алматинцы отмечают скопление нас на вокзалах. И почему-то шутят над этим…

Что говорят о шымкентцах нешымкентцы
Демотиваторы из социальных сетей. Коллаж Otyrar.KZ

Нам нравится, если нас пиарят известные люди. А если не пиарят, то мы им поможем… Остальных это раздражает, почему?

Что говорят о шымкентцах нешымкентцы
Демотиваторы из социальных сетей. Коллаж Otyrar.KZ

Когда нас показывают по телевизору, реакция у нешымкентцев примерно такая:

Что говорят о шымкентцах нешымкентцы
Демотиваторы из социальных сетей. Коллаж Otyrar.KZ

И чуть что, шымкентцы виноваты! Предвзятое отношение, мягко говоря, пугает нас, шымкентцев. Оттуда и реакция на замечания.

Что говорят о шымкентцах нешымкентцы
Демотиваторы из социальных сетей. Коллаж Otyrar.KZ

Просто с праздником, любимый город! Шымкентцы принимают поздравления!

Что говорят о шымкентцах нешымкентцы
День города. Коллаж Otyrar.KZ
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2 Комментариев Включено "Чемодан-вокзал-Шымкент. Что нужно знать, чтобы влюбиться в город базаров, дорог и больших сердец"

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Айдын Камытбаев

Елена, спасибо Вам за этот пост…

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57 минут 34 секунд назад
Elena Boyarshinova

Вам спасибо) Приятно!

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32 минут 20 секунд назад
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