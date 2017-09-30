Чемодан-вокзал-Шымкент. Что нужно знать, чтобы влюбиться в город базаров, дорог и больших сердец? Трогательный ролик посвятила Дню города пресс-служба акимата Шымкента.

В принципе, видеорассказ о нашем Шымкенте может стать прекрасной заменой многочисленным буклетам и путеводителям. Лучше ведь один раз увидеть. И убедиться, что густонаселенность не минус, а большой плюс Шымкента, что радушие и гостеприимство рождает массу интересных традиций, что шымкентцы — лучшие, что может случиться в жизни не шымкентца.

Кстати, этим минифильмом смело можно опровергнуть все, что говорят о нас нешымкентцы. А говорят они много…

Во-первых, что мы везде) А как по другому? Рыба ищет где глубже, а шымкентцец — где лучше — поговорке уже не один десяток лет.

Алматинцы отмечают скопление нас на вокзалах. И почему-то шутят над этим…

Нам нравится, если нас пиарят известные люди. А если не пиарят, то мы им поможем… Остальных это раздражает, почему?

Когда нас показывают по телевизору, реакция у нешымкентцев примерно такая:

И чуть что, шымкентцы виноваты! Предвзятое отношение, мягко говоря, пугает нас, шымкентцев. Оттуда и реакция на замечания.

Просто с праздником, любимый город! Шымкентцы принимают поздравления!