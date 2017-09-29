Казахстан привлекателен для российских логистов активным развитием производственной базы

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в январе–июле 2017 года ВВП Казахстана в отчетном периоде вырос на 4,2 %, промышленность показала рост в 1,8 %.

Комментирует Константин Гриневич, генеральный директор логистической компании «Глогос проект».

До конца 2019 года в Казахстане в рамках программы индустриального развития запланировано строительство нескольких новых заводов. Речь идет о таких проектах, как завод по производству листового стекла, фармацевтическое производство, а также выпуск синтетических полимеров для медицины. Кроме того, созданные в огромном количестве свободные экономические и специальные индустриальные зоны с инвестиционными и налоговыми преференциями сформировали благоприятный инвестиционный климат, притягивающий в одинаковой мере в страну капиталы из Китая, Запада и России. О развитии в стране индустриального потенциала говорит двойной рост отрасли в этом году по сравнению с 2016-м.

В дополнение Казахстан торопится создать и инфраструктурную базу для подъема промышленности в стране, в том числе логистическую. Суммарные инвестиции в инфраструктурное развитие транспорта и логистики Казахстана за последние девять лет составили порядка 26 миллиардов долларов США. Центральное положение Казахстана, его равноудаленность между западом и востоком, практически гарантирует стране будущее глобального логистического хаба. Неслучайно большая часть инвестиций китайского проекта «Шелковый путь» приходится именно на участок в Казахстане. Сам Казахстан активно инвестирует в черноморские, балтийские и каспийские порты, в портовые терминалы и склады.

Все это делает Казахстан привлекательной страной для представителей логистического бизнеса, особенно тех, кто специализируется на негабаритных грузах. В то время как Россия замещает импорт производственного оборудования продукцией собственного станко- и машиностроения, Казахстан, напротив, активно закупает производственные линии в Германии и Голландии, которые везут через порты Прибалтики и СЗФО РФ, а потом автомобильным и железнодорожным транспортом по России. Для тяжеловесного груза из Европы до Самары используют водный транспорт, после чего до Казахстана по территории России везут автотранспортом.

Российские логисты полезны казахским промышленникам знанием российских территорий, по которым проходит основной транзит из Европы, а также большим опытом работы с оформлением грузов в соответствии с требованиями как Евросоюза, так и Евразийского Экономического Союза. Логистика не ограничивается доставкой груза, по сути, это предприятие, которое облагается налогами и сопровождается документацией. У российских логистов накоплен большой опыт в этом вопросе.

Автор: Руслан Ягудин