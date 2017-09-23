День города: ЧТО, ГДЕ, КОГДА в Шымкенте (карта)

День города в Шымкенте отмечается 8 дней. И ежедневно можно составлять список событий и при этом не успевать даже перекусить или передохнуть. С праздником, шымкентцы, отличных дней и интересных мероприятий!

Отметить в Шымкенте День города так, чтобы не было мучительно больно до следующего праздника наш информационный портал Otyrar.KZ предлагает с помощью онлайн-карты. Мы нанесли на карту Шымкента метки праздничных мероприятий, которые четко и ясно рассказывают: ЧТО, ГДЕ, КОГДА.

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