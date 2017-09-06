Крупное предприятие Кокшетау предлагает южноказахстанцам работу и жилье. Представители ТОО «Новопэк» — предприятия по производству мягкой упаковки из полипропилена и полиэтилена, приехали в Шымкент, чтобы встретиться с семьями, желающими переехать в северный регион.

Заместитель акима ЮКО Ербол Садыр рассказал, что предприятие готово принять 600 рабочих. По словам кокшетауских представителей, на заводе из-за нехватки рабочей силы простаивает множество установок. А в случае увеличения числа рабочих, удвоится производительность, что позволит выйти на европейские рынки.

«В основном завод нужны машинисты, операторы и швеи. В первую очередь сотрудники проходят обучение на специальных курсах, и за этот период мы предоставляем стипендию в размере 40 тысяч тенге. Затем он получает работу и обеспечивается общежитием. Оклад от 80 до 150 тыс. тенге. В настоящее время, возле завода для 300 рабочих ведется строительство жилого комплекса. Поэтому мы принимаем сотрудников с семьями. В будущем будет рассмотрен вопрос о выделении им земельных участков на территории города», — рассказал управляющий директор ТОО «Новопэк» Айдар Жакупов.

Причем заводу требуются не только рабочие без высшего образования. Согласно открытым вакансиям, ТОО «Новопэк» нуждается в менеджере по продажам (зп от 120 до 150 тыс. тенге), менеджере по персоналу (зп до 120 тыс. тенге) и водитель-помощник со знанием Астаны и ненормированным рабочим днем (оплата по договоренности).

В эти дни руководители предприятия намерены встретиться с жителями Туркестана, а также Сайрамского и Сайрыагашского районов ЮКО.