Меховая ярмарка «Шубамания» утепляет шымкентцев по выгодным ценам

В Шымкенте продолжается шубный бум! Меховая ярмарка «Шубамания» задалась целью — утеплить жителей Шымкента по выгодным ценам. На ярмарке представлены изделия из самых различных мехов с приятными сезонными скидками.

Норка, соболь, каракуль, куница, шубки из песца и чернобурки — равнодушным не останется никто. Ярмарка «Шубамания» открыла сезон доступных цен на меховые изделия — скидки до 20 процентов порадуют каждого кто сюда заглянет. А среди широкого ассортимента меха, фасонов и стильного дизайна каждый найдет себе шубку по душе.

Аманкул Омарбек, покупатель: «Я еще в прошлом году планировала приобрести себе шубу, здесь очень большое количество шуб и, конечно, хочется купить несколько, но я уже влюбилась в одну из шубок. Ее и приобрету».

Шуба — это стиль во все времена. Она практична и многофункциональна. А при правильном уходе прослужит вам не один десяток лет. Покупать шубу следует из своих личных предпочтений. Если вы приобретаете шубку на повседневную жизнь, то она должна быть длинной и легкой, чтобы в ней было удобно ходить, а главное мех должен согревать вас даже в самые сильные морозы.

«Шубамания» предлагает шубки и для тех кто большую часть времени проводит за рулем — на ярмарке вам предложат короткий полушубок или меховую жилетку, в них вам будет комфортно и тепло.

Никита Василенко, продавец-консультант: «Шуба — это незаменимый предмет гардероба, как у мужчины, так и у женщины. У нас также есть и мужские шубы. Мы всех ждем на нашей ярмарке чтобы одеть, чтобы все были рады нашим шубкам. Меховое изделие зависит от своего владельца, как говорится, не шуба украшает человека, а человек шубу. Как вы за ней будете ухаживать так она вам и прослужит, от 5 до 20 лет».

Шуба, пожалуй, самый роскошный предмет женского гардероба. Это настоящее украшение любой женщины, от юной красавицы до солидной дамы. Шубка — это не просто верхняя одежда. Она преображает женщину, создавая стильный и богатый образ. Даже походка становится увереннее. А как приятно гладить хороший мех — его просто не хочется выпускать из рук.

Выставка меховых изделий «Шубамания» идет навстречу своим клиентам и предлагает шубки в рассрочку на 6 месяцев или в кредит до трех лет. Спешите приобрести теплую шубу по выгодной цене, по адресу: Темирлановское шоссе, 19, за торговым центром Аль-Фараби.

Анастасия Новикова

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