­На самого ярого защитника нарушителя ПДД в ЮКО заведено уголовное дело. Как же возбуждены уголовные дела за нарушение ПДД и по неподчинению полиции, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Напомним, в местных СМИ появился видеоматериал о дорожно-транспортном происшествии на трассе Шымкент-Алматы около поселка Манкент, где возникла потасовка между полицейскими и группой неизвестных лиц.

Установлено, что инцидент произошел 18 сентября 2017 года на территории Сайрамского района, когда полицейские заметили на одной из улиц Аксукента автомашину «ВАЗ-21014», нарушившую правила дорожного движения. Сотрудники дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы указали водителю остановиться, однако тот не подчинился законным требованиям.

Пытаясь уйти от полиции, 23-летний водитель «ВАЗа» совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2103», в результате которого пострадали четыре человека. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

На месте ДТП собрались случайные прохожие, которые вступили в словесную перепалку с полицейскими, а некоторые оказали неповиновение и оскорбили представителей власти. Один из незнакомцев повел себя агрессивно и применил насилие в отношении полицейского, нанеся ему травмы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 4-х мужчин, в том числе подозреваемого, 1978 года рождения, применившего насилие в отношении представителя власти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РК: 378 «Оскорбление представителя власти», 379 «Неповиновение представителю власти» и 380 «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый арестован.