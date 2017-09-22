«Отдающие тепло и нежность». На ярмарке мастеров в Шымкенте представлены особенные работы

От украшений до предметов быта. Сотни вещиц и каждая в одном экземпляре. Пройти мимо просто невозможно. Традиционную в Шымкенте ярмарку мастеров очень любят горожане, которые ценят ручную работу и стараются пользоваться эксклюзивными вещами. Каждую ярмарку ждут с нетерпением.

Браслеты, подвески, мыло, часы, шкатулки, предметы была, игрушки — настоящая кладовая подарков. И если желаешь удивить кого-то — ярмарка удовлетворит любой вкус. Ярчайшие стенды — кукольные. Норвежские Тильды — тканевые куклы с необычным личиком — для одних украшение интерьера, для других — необычный подарок.

Мастерица Валентина Радзиевская готова часами рассказывать о своих куклах. Каждая из них особенная. Несмотря на шаблоны кукольных выкроек, сделать абсолютно одинаковых Тильд просто невозможно.

«Я не всю жизнь этим занималась, — вспоминает мастерица, — как-то приятельница предложила и я решила попробовать. Первые куклы, конечно были только для себя. И с каждой, казалось, невозможно расстаться! Это же как часть твоего сердца, столько вкладывается в каждую!»

Несмотря на то, что кукол Валентины можно купить, женщина все равно шьет их только для души. Приходится все время быть в хорошем настроении, говорит мастер. Иначе не получится Тильда — вот такая, живая.

Коллекции необычных кукол, не единственное, на что обращают внимание гости ярмарки подарков. Тюкязван Исаева пришла на ярмарку специально за подарками. Девушка рассказывает, что она частая гостья подобных ярмарок и каждый раз удается увидеть что-то новое. И в этом тоже все зависит от настроения.

«Здесь такая аура! — рассказывает Тюкязван, — Как будто ты в сказке, как Алиса в стране чудес. Столько души от этих вещей, столько доброй энергетики вкладывают в свои изделия мастера, что не хочется уходить!»

А еще у ярмарки есть удивительное свойство. Каждый раз знакомишься с представленными работами и каждый раз видишь их по другому.

Разглядеть полезное в ненужном мастерам удается с первого взгляда. Ни один посетитель ни за что не догадается, из чего выполнены симпатичные пухлые домовые и упитанные барышни для кухни. Пока мастер сам не расскажет.

Вот только зачастую работу мастеров горожане не оценивают по достоинству. Светлана Аникеева, координатор ярмарки, рассказывает, что отдельные горожане недовольны стоимостью работ. Говорят, очень дорого.

«Никто не вспоминает о том, что это многочасовой, а тои многодневный ручной кропотливый труд, — рассказывает Светлана, — И еще: одно дело, если материал под руком. И совсем другое, когда его приходится заказывать в интернет-магазинах. Стоимость работы увеличивается в разы…»

Ярмарка изделий местных мастеров в осенне-зимний период будет проходить два раза в месяц. Следующая состоится 21 и 22 октября. О месте проведения ярмарки организаторы сообщат заранее в социальных сетях.