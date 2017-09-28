Палата предпринимателей продолжает регистрировать нарушения прав бизнесменов

В областной Палате предпринимателей прошёл круглый стол с участием представителей партии «Нур Отан» руководителей контролирующих органов и сотрудников прокуратуры.

Главной темой собрания стали нарушения прав предпринимателей в ходе проверок деятельности объектов малого и среднего бизнеса. Как было отмечено почти во всех случаях отмечаются одни и те же нарушения, и в последнее время они стали носить системный характер.

Не смотря на продление моратория на проверку объектов малого и среднего бизнеса контрольная нагрузка на предпринимателей, порой не обоснованная, все равно остаётся отмечают бизнесмены. При этом зачастую нарушаются их права. Впрочем отмечают прокуроры мораторий всё таки дал положительный результат.

Куаныш Сраилов, старший прокурор управления Комитета правовой статистики и спецучётов по ЮКО: «Мы вели мониторинг за последние пять лет. В 2013 году было зарегистрировано 163 нарушения при проверке объектов малого и среднего бизнеса. В 2017 году мы уже зарегистрировали 72 нарушения прав предпринимателей. В основном это нарушения 145-й и 147-й статей предпринимательского кодекса. Во время проверок представители контролирующих органов не ставят в известность о целях проверки и не предупреждают о правах предпринимателей. Помимо этого они не объявляют заранее о грядущей проверке как предписывает закон. Это основные нарушения прав предпринимателей».

Данные прокуратуры подтверждает и статистика Палаты предпринимателей. Именно сюда в первую очередь обращаются с жалобами бизнесмены. Как отмечают бизнес омбундсмены каждая двадцатая проверка на объектах малого и среднего бизнеса проходит с нарушениями прав предпринимателей.

Талгат Акенов, заместитель директора Палаты предпринимателей ЮКО: «В 2015-м и 2016-м годах мы выявили от пяти до шести процентов проверок проходили незаконно. В этом году это число снизилось до 4-х процентов, с одной стороны это хорошая динамика, но с другой стороны возможно это объясняется тем, что до нас доходят не все заявления о нарушениях. Вот из 4-х жалоб которые к нам поступили в последнее время в 3-х случаях нарушения подтвердились. Так, например к нам поступила заявление от частного предпринимателя который жаловался на необоснованность проверки со стороны трудовой инспекции. И по нашему запросу прокуратура проверку отменила».

Участники круглого стола обратились к руководителям контролирующих органов с требованием поставить действия своих подчинённых под строгий контроль.

Другое предложение прозвучало в адрес сотрудников управления Комитета правовой статистики и специальных учётов. Собравшиеся попросили их выпустить специальную методичку с тем, чтобы контролирующие органы могли ориентироваться в правовой обоснованности проверок объектов малого и среднего бизнеса.

Данияр Худайбергенов