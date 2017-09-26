Проезжую часть у рынка Самал откроют для движения к концу сентября

В Шымкенте проезжая часть улицы Рыскулова в районе рынка Самал, где сегодня ведутся работы по строительству подземного перехода, будет открыта в конце сентября нынешнего года. Об этом заявили представители подрядной организации.

Работа на строительном объекте по улице Рыскулова кипит с раннего утра. Сварочные и шлифовальные работы, выравнивание дороги, ведущей к подземному переходу, виброкатком…

С одной стороны проезжей части долгожданная «подземка» возле рынка Самал почти готова.

«На сегодняшний день, если учитывать отделочные работы, можно сказать, что процентов на 80 работы выполнено. Бетонирование в скором времени будет завершено, параллельно идет отделка. Отставания от графика нет», — сказал Нурали Рашидов, начальник участка.

После заливки стен подземного перехода бетоном, движение по дороге в оба направления будет возобновлено. Открытие туннеля ждут не только водители, но и пешеходы. Местным жителям и посетителям рынка Самал больше не придется переходить дорогу с риском для жизни. Наезды и ДТП на этом участке дороги — не редкость.

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«Скорей бы уже открыли подземный переход! Ходить с детьми через проезжую часть очень страшно. К тому же в «часы пик» здесь такие пробки!» — говорят местные жители.

На подземный переход, длиной 30, шириной 4 и глубиной 5 метров, из городского бюджета было выделено 116 миллионов тенге. Строительство началось пять месяцев назад. По идее объект пора бы уже и сдать. Срок, указанный в проектно-сметной документации, как раз истёк.

Однако, уже в последний момент в проект решили внести изменения. Подрядчики должны будут обустроить подземный переход — электрическими подъемниками для людей с ограниченными возможностями. Пеший поток направится в новый подземный переход не раньше декабря месяца.