С начала 2018 года в РК ожидается рост тарифов на комуслуги

Тарифы на тепло, электроэнергию и воду повысят в следующем году, пишет 24.kz.

Об этом на 16 конференции по инвестициям и регулированию энергетики сообщил вице-министр экономики страны.

Как отметил Серик Жумангарин, повышение тарифов произойдёт c учетом коридора инфляции. Кроме того, в сферу естественных монополий в ближайшие 5 лет привлекут более 2,2 трлн. тенге.

Средства планируют заимствовать у ЕБРР, Азиатского банка развития и других финансовых институтов.

Процесс повышения тарифов на электроэнергию, воду и газ наблюдается во всем мире. Этот вопрос был одним из основных на конференции, где собрались представители независимых органов регулирования энергетики Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и США.

Серик Жумангарин, вице-министр МНЭ РК: «Такая конференция впервые проходит в Казахстане. Это большая честь для нас — признание политики, реформирования прежде всего. Мы — активные члены организации с 2000 года. Здесь собралось более 32 глав регуляторов со всего мира. Сегодня будет большой обмен мнениями: подорожание угля, воды и газа, рост тарифов, как защитить потребителей. Сегодня будет обсуждаться вопрос возобновляемых источников».