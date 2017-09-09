Символ счастливого детства — детскую железную дорогу Шымкента — закатали под асфальт

В Шымкенте построили две новые станции детской железной дороги и… заасфальтировали рельсы. Горожане несколько лет жили надеждой, что символ детского счастья Шымкента вновь встретит юных пассажиров пронзительным гудком тепловоза и шымкентская ребятня все-таки прокатится пусть на миниатюрном, но все же настоящем поезде.

Надежду города закатала в асфальт подрядная организация, осуществляющая ремонт улиц Байтурсынова и Аргынбекова. По словам строителей, открытые железнодорожные пути мешали нормальному движению транспорта.

Через три года символ счастливого советского детства отметил бы 40-летие. Хороший возраст, зрелый. Только не для детского поезда, ржавеющего без движения и ухода. А ведь когда-то 20-минутную поездку ждали неделями, для многих она служила наградой за хорошие оценки.

Чимкентская детская ж.д. им. Героя Советского Союза Гани Муратбаева

Открыта: в мае 1980 года, ее длина около 6 км. 2 станции: Спортивная и Тулпар. Искусственные сооружения: тоннель, мост, автомобильный путепровод. Подвижной состав: тепловозы ТУ2-112 и ТУ2-269, 6 вагонов ПВ51, одна грузовая платформа; ранее было 4 вагона Pafawag.

Решение о строительстве ДЖД было принято в 1979 году, причем открыть ее планировалось именно в 1980 году – в Международный год ребенка. Проектирование дороги велось на общественных началах творческими группами из нескольких организаций. Так, станции проектировала группа специалистов Чимкентского института Южгорсельпроект под руководством Н. Д. Чемисова, тоннель и вантовый мост проектировали молодые специалисты института Гипрофосфор.

Проектные работы были завершены осенью 1979 года и в ноябре того же года началось строительство дороги.

Велось оно силами ПМК-24, СМП-602, ПМК-2502 и СУ-2 треста Чимкентстрой. Из-за отсутствия узкоколейной путевой техники все работы по отсыпке, укладке и балластировке пути велись исключительно вручную. Из-за сложного рельефа местности, объем земляных работ был очень велик.

В феврале 1980 года по маршруту детской дороги прошел первый пробный поезд, а в мае того же года началось регулярное движение. Первые годы после открытия ДЖД, она была практически единственным способом добраться до этой зоны отдыха, поэтому в первый же год эксплуатации, с мая по сентябрь, детская железная дорога перевезла 176 тысяч пассажиров.

Железная дорога «встала» вместе со всей страной в девяностые годы прошлого века. По воспоминаниях одного из последних помощников машиниста, в 1993 году локомотив отправился в свою прощальную поездку, чтобы потом встать на бессрочный прикол.

Наш информационный портал Otyrar.KZ предлагает отправится в фотопоездку по детской железной дороге — снимки хоть и не советского периода, но сохранены для истории.

Внимание! Программе может потребоваться время на загрузку.



В 2004 году было заявлено о планах расширить территорию зоны отдыха «Тулпар» и увеличить протяжённость узкоколейной железной дороги на несколько километров — как на территории зоны отдыха, так и в городе, за счёт строительства участка от станции Спортивная к парку имени Абая.

На реконструкцию детской железной дороги было потрачено больше семи миллионов тенге. И в день защиты детей — 1 июня 2015 года поезд дал гудок и, до отказа наполненный детьми, шустро побежал по рельсам.

1 из 5

А через месяц поезд снова встал на конечной. «Надо ремонтировать рельсы, шпалы. И там частный сектор расположен так, что вдоль самой железной дороги расположены ограждения, сооружения. А это небезопасно…», — сетовал в свою бытность заместителя начальника отдела ЖКХ Шымкента Ерлан Есиркепов.

К лету 2016-го с убедительной речью выступил Умирзак Мельдеханов. Депутат заявил: «Мы планируем восстановить детскую железную дорогу на радость горожанам!» Правда, Умирзак Пердебекович не озвучил сроки восстановления. Горожане воодушевились. Те же кураторы детской узкоколейки даже рассчитали примерную смету — на окончательный ремонт тепловоза и рельсов нужно 25 миллионов. А деньги так и не были выделены…

8 сентября 2017 года можно считать последним днем истории детской железной дороги в Шымкенте.