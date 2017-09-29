Специальность врача приемного покоя введут в РК

В Казахстане будет введена специальность врача приемного покоя. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Ельжан Биртанов на расширенном заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с международной практикой, в стране будет вводиться новая врачебная специальность — врачи приемного покоя, которые представляют собой подготовленных специалистов по ряду экстренных состояний. Что позволит, в первую очередь, интегрировать оказание медицинской помощи в приемных покоях, не нужно будет ходить по кабинетам и ждать, пока всевозможные узкие специалисты придут на консультацию этих больных. То есть, эти врачи могут оказывать все базовые виды медицинской помощи в стационаре, в приемном покое и стабилизировать состояние пациентов, и в дальнейшем передавать их специалистам — например, травматологам, гинекологам, кардиохирургам и так далее», — сказал Е. Биртанов.

Министр также привел цифры, характеризующие сферу здравоохранения Казахстана.

Так, на начало 2017 года работали 671 больничных и 2 080 амбулаторно-поликлинических государственных организаций, 851 фельдшерско-акушерский пункт, 3 154 медицинских пункта, в которых работало более 195 тысяч медработников, в том числе более 53 тысяч врачей.

Также медицинскую помощь населению оказывают 171 больничных и более 979 амбулаторно-поликлинических объектов здравоохранения с частной формой собственности.