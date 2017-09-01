В Астане на праздник Курбан-айт южане накрыли дастархан

В Астане в Этноауле по случаю празднования Курбан айта, в рамках Дней Южно-Казахстанской области накрыли праздничный дастархан, а также приготовили и раздали гостям мероприятия 300 кг плова.

На мероприятии выступил заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков, который поздравил жителей и гостей столицы с праздником Курбан айт.

«Как вы знаете, в 29 августа по 3 сентября 2017 года в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане проходят Дни Южно-Казахстанской области. Курбан байрам — это святой праздник всех мусульман. Курбан айт олицетворяет идеи добра, любви и преданности своей вере, и призывает всех нас к сплоченности и единству! Сегодня от имени руководства области мы накрыли этот специальный, праздничный дастархан для жителей и гостей Астаны», — сказал У.Садибеков.

В ходе мероприятия, по случаю празднования Курбан айта был совершен обряд жертвоприношения и приготовили 1 тонну баурсаков. Гостей мероприятия угостили кумысом и шубатом, а также бесплатно раздали дыни и арбузы.

Наряду с этим, вниманию гостей ЭКСПО южноказахстанцы представили около 2000 ценных экспонатов и произведения мастеров кисти, в том числе меч казахского хана Кенесары Касымова.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием артистов областной филармонии, которые исполнили традиционные казахские песни.

Пресс-служба акима ЮКО