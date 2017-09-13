В Шымкенте мужчина избил свою жену и сбежал на ее автомобиле. Ссора и драка произошла 11 сентября. На пульт оперативного управления УВД Шымкента поступило сообщение о том, что женщине, жительнице Шымкента, нужна помощь. По указанному адресу немедленно отправился наряд полиции.

По приезду на место происшествия полицейские установили, что потерпевшую, 1984 года рождения, в ходе семейной ссоры избил муж, который затем уехал на ее автомашине в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники дорожно-патрульной полиции задержали подозреваемого, 1977 года рождения, жителя Шымкента и доставили в отдел полиции Енбекшинского района. Автомашину стражи порядка вернули законной владелице.

В настоящее время собранные материалы будут направлены в суд для привлечения задержанного лица к административной ответственности.