В Шымкенте открылось семь новых школ, рассчитанных на 5100 детей

Семь новых школ распахнули 2 сентября свои двери для городских школьников. Пять из учебных заведений построены в рамках программы «Нурлы Жол».

Это средняя школа №129 в микрорайоне «Сауле» на 1200 мест, средняя школа №125 в н/п «Кайнарбулак» на 1200 мест, средняя школа №128 в н/п «Жаңаталап» на 600 мест, средняя школа №69 в микрорайоне «Достык» на 1200 мест и средняя школа №59 в н/п «Акжайык», рассчитанная на 900 учеников.

Каждое здание возводилось с учетом требований времени и соответствует современным технологиям. Так, в здании школы №129 созданы все необходимые условия для получения качественных знаний. Трехэтажное здание школы рассчитано на 1200 мест, общая площадь составляет 9900 квадратных метров, площадь территории — 3 га.

В школе 58 учебных классов, кабинеты химии, физики, биологические лаборатории, мультимедийный-лингафонный кабинет, компьютерный класс, библиотека, столовая, а также читальный и конференц залы.

К слову, в учебному году 2017-2018 работу начнут 132 городских школы, 88 детских садов и 8 внешкольных учреждений. Помимо строительства новых школ и пристроек. В этом году впервые за долгое время на средства горбюджета были отремонтированы 118 школ. Кроме того, было приобретено 10 000 школьных парт, 1000 досок, 382 книжных шкафов.

Решен вопрос и с ограждениями школ. В 19-ти школах завершается строительство современных спортивных площадок. Планируется, что они будут введены в эксплуатацию в конце сентября.

И еще одно нововведение. В этом году в 64 городских школах будут открыты кружки робототехники (19 на средства областного бюджета, 45 – городского).