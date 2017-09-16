В Шымкенте открывается уникальный спортивный объект — Центр бокса. Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов посетил строительную площадку городской спортивной школы по боксу №5.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы нового здания уже завершены. Спортивная школа получила двухэтажное административное здание и новый спортивный зал на 210 мест.

«Это уникальный проект! — отметил директор городской школы бокса №5 Зангар Каскаев. — Такого центра нет больше нигде в Казахстане. Да, есть залы, места для соревнований, а чтобы полный комплекс, выстроенный городом, такое впервые! Теперь на базе нашей школы можно проводить сборы, даже международные — все условия созданы. А для наших воспитанников это такой стимул! Встретить прямо в школе прославленных чемпионов, олимпийцев!»

В планах — строительство гостиницы для спортсменов из других областей.

Город Шымкент, как и вся область, считаются поставщиком самых сильных и талантливых ребят в сборную страны по боксу. Теперь будет и оснащенное место для тренировок, причем с максимально комфортными условиями. В Центре обустроены раздевалки, комнаты отдыха, душевые и даже сауна.

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В школе бокса ведется также ремонт старого здания, оснащение спортивной школы будет на должном уровне.

К слову, Бюро исполкома Казахстанской федерации бокса, рассмотрев заявки регионов на проведение чемпионата страны среди мужчин в 2017 году, единогласно отдало право проведения областному центру Южно-Казахстанской области.

Чемпионат пройдет с 6 по 12 ноября в Шымкенте, сообщается на сайте КФБ. Ранее планировалось провести соревнования традиционно в легкоатлетическом манеже, но поскольку Центр бокса готов принимать высоких гостей на профессиональном уровне, возможно, главный чемпионат страны пройдет в новом здании школы по боксу. Представители боксерской федерации ЮКО уже оценили удобство центра.