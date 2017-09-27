В Шымкенте полицейские задержали серийных «домушников»

В дежурную часть Енбекшинского ОП УВД г. Шымкента с заявлением обратилась 51-летняя женщина о том, что в конце августа в ее дом проникли неизвестные лица, которые похитили у нее деньги, золотые изделия и технику на общую сумму свыше миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Енбекшинского ОП УВД г. Шымкента задержали двух подозреваемых, 1992 и 1995 г.р., местных жителей, ранее судимых.

Как установили полицейские, домушники, пользуясь отсутствием хозяев, проникли в жилище путем сдавливания пластиковых окон.

Затем, похитив деньги и другие ценные вещи потерпевшей, злоумышленники скрылись с места преступления. Краденое имущество подозреваемые реализовали, а деньги потратили на свои нужды.

В настоящее время полицейскими выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных фактов. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

Полицейские г. Шымкента рекомендуют гражданам быть внимательными к своему имуществу. Необходимо ставить в своих домах железные решетки на окна, металлические двери с надежным замком, оснастить свои жилища сигнализацией и домофонами, а деньги и ценности хранить в надежных местах.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».

Пресс — служба ДВД ЮКО