Почти идеальная кража: 1,2 украла домушница у жителя Туркестанской области

Домушница из Жетысая украла 1,2 млн тенге у жителя Туркестанской области, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в ДП Туркестанской области. Как выяснилось, девушка вскрыла входную дверь, похитила из гостиной 1,2 млн тенге.

Обнаружив кражу, пострадавший обратился в отделение полиции. С целью раскрытия преступления полицейские прибыли на место происшествия, тщательно прочесали близлежащие территории, а также опросили очевидцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили молодую девушку, причастную к преступлению. В качестве вещественного доказательства изъята часть похищенных денег.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК “Кража”. Все обстоятельства выясняются.