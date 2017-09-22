В Шымкенте утверждена программа праздничных мероприятий ко Дню города. И праздновать горожане начинают уже сегодня, 22 сентября. Русский и казахский драматические театры открывают неделю празднования День города.

Ярмарка мастеров прикладного искусства, сельхозярмарка, концерты, соревнования, награждения. Отдельные дни праздничной недели можно расписать по часам и с утра до самого вечера посещать мероприятия. Но, обо всем по-порядку.

Областной казахский академический театр драмы имени Жумата Шанина приурочил к празднику открытие 84-го театрального сезона. Сегодня зрителям покажут драму Джудженоглу «Лавина». Областной русский драматический театр порадует зрителей комедией Клода Манье «Парижские страсти».

23 сентября начнется общегородским субботником. С 9:00 на улицы Шымкента приглашаются все желающие — город просто обязан встретить свой праздник чистеньким и опрятным.

Уже в 10:00 гостей ждет Южный Арбат — ярмарка-выставка мастеров прикладного творчества откроется на уже привычном месте — перед Молодежным центром (бывший кинотеатр им. С. Сейфуллина).

В 16:00 в «Онтустикцирке» начнется фантастическое шоу «Томирис», то самое, которое артисты цирка представили в Астане во время ЭКСПО-2017.

В 17:00 и 20:00 во дворце Туркестан пройдет творческий вечер Курманай Бактияркызы.

24 сентября в 9:00 от главного входа парка Независимости стартует общегородской веломарафон. Маршрут марафона заканчивается в 11:00 на площади Наурыз. Водители, будьте осторожны на дорогах по пути следования марафона. Возможно так же кратковременное ограничение движения. В 11:00 в Центральном парке старт городского шахматного турнира. К слову, принять участие в веломарафоне или сыграть в шахматы, а может быть и то, и другое, может любой желающий.

Так же в 11:00 в Областном русском театре на площади Аль-Фараби юным горожанам покажут сказку «Карлик нос». В 12:00 смотреть «Волшебного гуся» приглашает Областной театр кукол.

Для всех, кто еще не видел цирковое шоу нового формата, в 16:00 в «Онтустикцирке» начнется необыкновенное по своей постановке шоу «Томирис»! А в 19:00 в русском театре — комедия Шенона «Будьте здоровы».

В понедельник в 11:00 запланировано открытие новой библиотеки на 112 Квартале по улице Сырдарья, 12. А областной театр кукол побывает с гостях у детей из школы № 36.

Во вторник, кукольный театр вновь отправляется в дорогу. Полезную сказку: «Основы безопасности жизни» увидят ученики 20-ой гимназии. К слову, на следующий день кукольники отправятся в 39-ую школу с постановка А. Файзуллаулы.

Спортивная школа №4 по улице Калдаякова в 11.00 ждет участников и болельщиков на молодежные состязания от 16 до 20 лет. Команды будут бороться за звание лучших футболистов Шымкента.

В среду в Центральном парке в 10:00 начинается шахматный турнир среди подростков (11-14 лет), по завершению — Праздничная программа. В 15:00 во Дворце школьников церемония награждения победителей конкурса «Таза қала».

Аллея семьи по улице Жангельдина в 16:00 заполнится молодоженами — их и всех гостей ожидает праздничная программа.

В четверг акимат Аль-Фарабийского района по улице Тыныбаева в 16.00 начинает церемонию награждения победителей конкурса «Шырайлы Шымкент».

В 17:00 в Областном казахском академическом драмтеатре им. Жумата Шанина начнется спектакль — драма А. Акпанбета «Түнгі көбелектер».

В 19.00 вечер романса в Областном театре оперы и балета.

В это же время, в 19:00 в Областной филармонии им. Ш. Калдаякова — эстрадный концерт «Сырлы күз әуендері». А во дворце Туркестан в 19:00 концерт Ернара Айдара.

В пятницу аким Шымкента в 10:00 отправится в роддомы города поздравлять самых юных жителей города. А в 11:00 поздравления будут принимать самые пожилые горожане.

Деток и их родителей в этот день приглашают в Областной театр кукол. В 10:00, 11:00, 13:00 для самых маленьких постановка Б. Дауренбекова «Қалқанқұлақ».

В 15:00 и 17:00 Областной узбекский драматический театр приглашает на премьеру драмы М. Али «Әлішер Науаи және Хусайн Байқара». В 16:00 в Доме дружбы народов «Казахстан» игры КВН. В 19:00 В Областном казахском академическом драмтеатр им. Ж. Шанина драма А. Акпанбета «Түнгі көбелектер».

В 19:00 на площади Аль-Фараби начнется Гала-концерт, посвященный 20-летию АО «КазТрансОйл».

В субботу на стадионе имени Кажымукана в 9:00 начнется сельскохозяйственная ярмарка. В парках Абая, Центральном, Победы, в сквере им. С. Байтерекова (мкр. Нурсат») с 11:00 до 13:00 массовые гулянья, праздничные концертные программы. На Центральном ипподроме с 10:00 до 13:00 состязания по национальным видам спорта.

В 10:30 карнавальное шествие «Любимый Шымкент» пройдет по площади Аль-Фараби. В Молодежном ресурсном центре в 11:00 начало вокально-танцевального конкурса среди детей и молодежи.

Практически целый день грандиозная концертная программа будет проходить на Монументе 550-летия Казахского ханства (11:00-18:00). В рамках программы так же конкурс среди мастеров карвинга по оформлению фруктов и овощей.

В дендропарке с 15:00 до 16:00 — молодежный форум «Будущий Шымкент». Зона отдыха «Жайлаукөл» приглашает на спортивные состязания с 16:00 до 18:00.

И наконец, на площади Наурыз с 19:30 начнется главное театральное представление и Гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Завершит программу грандиозный салют.