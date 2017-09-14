Водители маршрута № 33 решили за жителей Шымкента, куда им ехать

Водители маршрута № 33 поставили жителей шымкентского микрорайона Онтустик (бывший поселок Чапаевка) в безвыходное положение. Жители микрорайона возмущены: водители на полном серьезе считают, что на конечной остановке поселка никто не живет. Микроавтобус также не доезжает и до конечной в самом городе.

«33 маршрут решил, что никому из нас никогда не нужно на «Комеш булак» (ост. Колос, — авт.), — негодуют жители поселка, — или нас вынуждают ездить с пересадками и переплачивать их коллегам-транспортникам? Уже даже не знаем, что и думать…»

Остановка на улице Баян батыра в микрорайоне Онтустик в утренний час-пик абсолютно пуста! Ждать единственный в этом районе 33-ий маршрут горожане не в силах — может прийти, а может и нет. После многочисленных опозданий на работу, в школы и по прочим делам, люди перестали приходить на эту остановку.

Просьбы к транспортному отделу об увеличении количества общественного транспорта, жители Онтустика считают делом бесполезным. А потому нашли выход сами — выходят на полчаса раньше обычного и по горке — на одну остановку вверх. Там курсируют сразу четыре маршрута.

«С понедельника по субботу совсем плохо ходит. В воскресенье его вообще нет. Здесь у нас только 33-ий маршрут. Ходим или на верхнюю остановку или в Забадам… Так надежней», — говорит жительница улицы.

Сократить дорогу 33-ий маршрут решил в обе стороны. Если в поселке автобус не едет на Баян батыра, то в городе этого маршрута не могут дождаться на остановке «Комеш булак» у одноименного рынка на проспекте Республики. Вместо рынка водители разворачиваются на старой конечной — улице Дамбовой и отдыхают положенное время. «Отсиживаются…», — говорят так и не дождавшиеся транспорта пассажиры.

В транспортном отделе Шымкента подтверждают слова горожан. Конечная остановка для водителей 33-го маршрута, действительно, обозначена напротив рынка «Комеш булак». Распоряжение вышло полгода назад. После мониторинга выяснилось, что водители договор не соблюдают. В транспортном отделе уже нашли выход — не пролонгировать соглашение с ТОО «Автобус-Сервис».

«В ходе проверки были выявлены нарушения. Некоторые водители 33-го маршрута не доезжают до новой конечной. Мы уже сделали выговор руководству компании. Кроме того, как раз сейчас истек срок договора с транспортной компанией ТОО «Автобус-Сервис». Сейчас данный лот вместе с маршрутом 12 «Б» мы будет разыгрывать. После определения победителя, услуги по 33-му и 12-му маршрутам будет предоставлять другая компания», — прокомментировал ситуацию Наурыз Сугралиев, заведующий сектором отдела АД и ПТ Шымкент.

Представители транспортного отдела Шымкента не обещают, что все наладится за один день. 33-ий маршрут заработает в должном режиме только через два месяца, когда сменится компания-перевозчик. Но если автобус и правда поедет, жители готовы подождать.