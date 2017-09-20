Восемь лет колонии получила жительница Шымкента за убийство мужа. Суд признал 33-летнюю Марину виновной в умышленном убийстве. Единственным ударом ножа женщина отправила супруга на тот свет.

Трагедия произошла 6 мая 2017 года. Марина вместе со своим супругом Николаем выпивали дома. Будучи уже в изрядном подпитии супруга взяла кухонный нож и ударила мужа прямо в сердце. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

В своих показаниях Марина указала, что прожила с супругом в общей сложности 13 лет, у них имеется малолетний ребенок. Однако всегда после выпивки муж заставлял ее идти за водкой, бил и оскорблял.

В роковой день ситуация повторилась, и, не выдержав избиений, и пытаясь защититься, она взяла в руки нож.

Суд приговорил Марину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности (общий режим) Приговор вступил в законную силу.