Зону Африки шымкентского зоопарка обживают первые постояльцы. Среди 14-метровых баобабов, пальм и акаций важно вышагивают верблюды. Лошади чувствуют себя вальяжно. Нервно пробегают зебры.

Рядом будут жить бегемоты, а по соседству новое место получит жираф Астана. До долгожданного новоселья в зоопарке Шымкента остались считанные недели. Сейчас специалисты подводят канализацию к вольерам.

Африканская зона является удивительным объектом, аналогов которой нет ни в одном зоопарке СНГ, уверяют сотрудники зверинца. Теперь здесь даже можно писать научные доклады.

«За животными в этой зоне можно наблюдать бесконечно. Каждый день находишь для себя что-то новое. Здесь все животные живут вместе, как в природе. Например, мы сюда поселили четырех страусов. И представляете, они разделили территорию и у них даже появился альфа-самец, который все время уводит самочку другого страуса. Но, видимо, слабенький ей чем-то приглянулся и она все время возвращается назад…» — делится своими наблюдениями сотрудник зоопарка Канат Егембердиев.

Не забыли в зоопарке и про оформление африканской зоны. Её сейчас украшают искусственные 14-ти метровые баобабы, пальмы и небольшие акации. Дополняют идиллию два озера с уточками и живой рыбой. В планах засеять газонной травкой небольшую часть земли и провести систему орошения.

«Это тоже будет небольшой эксперимент — сможет ли здесь прижиться газон, не съедят ли его животные, мы их хорошо кормим. Если все пройдет отлично, то планируем озеленить всю зону Африки, мне кажется получится настоящий оазис» — рассказывает о планах Канат Егембердиев.

Побеспокоились в зоопарке и о безопасности посетителей. Зона Африки огорожена высоким забором. На всякий случай, для особо любопытных горожан, сотрудники зверинца напоминают о правилах поведения в зоопарке по громкой связи.

На зону Африки потрачен практически миллиард тенге. На заключительном этапе оформление восьми вольеров — гепарднике, вольере макак, варанов и черепах, сурикатов, хищных птиц, павлинов и голенастых птиц.

Строительные работы продолжатся до января. В планах у зоопарка — разнообразить Зону Африки новыми животными.