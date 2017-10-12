Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов прогулялся по подземному переходу. Это новый переход, так что глава областного центра был практически первым его посетителем. По мнению горожан, это будет самый нужный переход в городе, который обезопасит тысячи посетителей рынка Самал и близлежащих к нему районов.

Движение по улице Рыскулова, в районе рынка «Самал», будет восстановлено уже к концу октября, а в ноябре заработает подземный переход. Такое обещание главе города дал руководитель компании-подрядчика ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация», сообщает пресс-служба акима Шымкента.

Согласно первоначальному проекту, работы по строительству подземного пешеходного перехода должны были завершиться в 2018 году. Однако подрядчик завершает объект с опережением. Сейчас ведутся отделочные работы.

Габидулла Абдрахимов предложил установить бордюры, чтобы территорию, прилегающую к подземному переходу, не превратили в стихийную стоянку. «После установки бордюров можно будет говорить об озеленении прилегающей территории», — сказал он.

Появится в переходе и пункт полиции. Это позволит, с одной стороны, обеспечить безопасность пешеходам, с другой – защитит переход от стихийных торговцев.