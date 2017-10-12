Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов прогулялся по подземному переходу. Это новый переход, так что глава областного центра был практически первым его посетителем. По мнению горожан, это будет самый нужный переход в городе, который обезопасит тысячи посетителей рынка Самал и близлежащих к нему районов.
Движение по улице Рыскулова, в районе рынка «Самал», будет восстановлено уже к концу октября, а в ноябре заработает подземный переход. Такое обещание главе города дал руководитель компании-подрядчика ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация», сообщает пресс-служба акима Шымкента.
Согласно первоначальному проекту, работы по строительству подземного пешеходного перехода должны были завершиться в 2018 году. Однако подрядчик завершает объект с опережением. Сейчас ведутся отделочные работы.
Габидулла Абдрахимов предложил установить бордюры, чтобы территорию, прилегающую к подземному переходу, не превратили в стихийную стоянку. «После установки бордюров можно будет говорить об озеленении прилегающей территории», — сказал он.
Появится в переходе и пункт полиции. Это позволит, с одной стороны, обеспечить безопасность пешеходам, с другой – защитит переход от стихийных торговцев.
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3 Комментариев Включено "Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов прогулялся по подземному переходу"
Подземный Переход на фото выглядит на фото узким
Это хорошо, но вот только оставляют место перехода всего лиш метр а остальное пространство тонеля занимают торгаши посмотрел бы он тонель на верхнем базаре и районе колоса там просто мест нет для прохода с огромным уважением обратите внимание на действующие тонели уважаемый аким!
Почему переходы не делают вдвое шире? Это же переход к базару. К бабке не ходи, понаставят ларьков, а людям опять не протолкнуться. Как на Верхнем рынке в переходе.