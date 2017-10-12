Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов прогулялся по подземному переходу

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Аким Шымкента в подземном переходе
фото shymkent.gov.kz

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов прогулялся по подземному переходу. Это новый переход, так что глава областного центра был практически первым его посетителем. По мнению горожан, это будет самый нужный переход в городе, который обезопасит тысячи посетителей рынка Самал и близлежащих к нему районов.

Движение по улице Рыскулова, в районе рынка «Самал», будет восстановлено уже к концу октября, а в ноябре заработает подземный переход. Такое обещание главе города дал руководитель компании-подрядчика ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация», сообщает пресс-служба акима Шымкента.

Согласно первоначальному проекту, работы по строительству подземного пешеходного перехода должны были завершиться в 2018 году. Однако подрядчик завершает объект с опережением. Сейчас ведутся отделочные работы.

Габидулла Абдрахимов предложил установить бордюры, чтобы территорию, прилегающую к подземному переходу, не превратили в стихийную стоянку. «После установки бордюров можно будет говорить об озеленении прилегающей территории», — сказал он.

Появится в переходе и пункт полиции. Это позволит, с одной стороны, обеспечить безопасность пешеходам, с другой – защитит переход от стихийных торговцев.

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3 Комментариев Включено "Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов прогулялся по подземному переходу"

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Читатель

Подземный Переход на фото выглядит на фото узким

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1 час 36 минут назад
Saltanat Sirbaeva

Это хорошо, но вот только оставляют место перехода всего лиш метр а остальное пространство тонеля занимают торгаши посмотрел бы он тонель на верхнем базаре и районе колоса там просто мест нет для прохода с огромным уважением обратите внимание на действующие тонели уважаемый аким!

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1 час 33 минут назад
Байдук

Почему переходы не делают вдвое шире? Это же переход к базару. К бабке не ходи, понаставят ларьков, а людям опять не протолкнуться. Как на Верхнем рынке в переходе.

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1 час 23 минут назад
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