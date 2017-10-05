Как поехать в Ташкент и провести незабываемое время? Этим вопросом в последнее время все чаще задаются южноказахстанцы. Можно сказать, что соседнее государство в шаговой доступности, а если до него рукой подать, то в чем вопрос? А вопрос в тонкостях таможни и тонкостях экономного передвижения.

Саида Турсуметова, журналист газеты РАБАТ, отправилась на разведку, отмечая все, что может пригодиться желающим увидеть узбекскую столицу.

Последний раз в Ташкенте я была год назад. Тогда поездка запомнилась совершенно пустой границей в ту сторону и сплошной нервотрепкой в обратную. Тогда я подумала – больше в Ташкент ни ногой. Ну, только если уж очень приспичит. Приспичило: уж очень интересная командировка «нарисовалась»… И хотя пограничные проблемы как были, так и остались, в этот раз впечатления от города перекрыли все сложности пути.

Добро не пожаловать

Переживания по поводу возможных сложностей на границе меня не подвели. Казахстанская таможня как и всегда оказалась на высоте. Таможенник открыл мой паспорт, спросил – где дети (их фото вклеены в документ), услышал, что сегодня я путешествую одна, поставил штамп и все. Но стоило мне выйти из здания казахстанской таможни, как я поняла – все самое сложное ждет впереди.

Во дворе, практически подпирая двери казахстанской таможни, выстроились две очереди – слева женщины, справа – мужчины. Где-то там, на расстоянии трехсот метров зеленел «бегунок» ну или бегущая строка, как ее еще называют: «Добро пожаловать в Узбекистан!» Такое доброжелательное приветствие на трех языках – узбекском, английском и русском на фоне совсем неприветливой очереди. Вот узбекский пограничник подходит к очереди и открывает «мужскую» половину. Очередь схлынула и кто-то побойчее из женской части поспешил переметнуться на мужскую сторону. Женская часть все также стояла, нервничала и готовилась взорваться от любого раздражающего фактора. Мимо с плачущим ребенком на руках стал протискиваться мужчина. Спустя какое-то время крик ребенка стих. «Жыласайшы!» («Ну давай, плач!»)», – стал он говорить ребенку полушепотом. Малыш, может, удивленный происходящим, может, просьбой отца (ведь обычно взрослые просят детей не плакать), очень добросовестно стал рыдать на всю очередь. Пограничники, у которых явное нетерпение к подобным методам, пропустили мужчину и все его семейство без очереди.

Терпеливо стою и жду, когда же уже откроют проход для нашей половины. Какая-то женщина тянет меня за рукав: «Ты ж молодая, помоги мне с сумкой – только пронеси ее через границу, а на той стороне, я у тебя ее возьму».

Странная просьба, тем более, что у нее в руках легкий с виду небольшой черный пакет. Отказываю (мало ли что в этой сумке) и слышу, как она поясняет своей товарке (а в очереди их было несколько человек): «Сегодня, говорят, Гульнара на ленте стоит. Точно не пропустит». «Точно не пропустит», – отвечают ей. В общем, полчаса ожидания в двух очередях – у входа в зал и к окошку таможенника и я – в Узбекистане.

Внимание, помните, что декларацию надо заполнять в двух экземплярах. Одну отдадите таможеннику, вторая понадобится при возвращении. Сдала декларацию и все – можно считать, самый тяжелый этап позади.

Если вы едете в Ташкент, то имейте в виду – таксисты на границе заламывают цены так, что мало не покажется. Для сравнения, мне нужно было попасть в Узэкспоцентр, где проходил бизнес-форум. От границы до Узэкспо таксисты предложили отвезти за 35000 сумов (почти полторы тысячи тенге). Но если доехать на «Дамасе» до Юнусабада (1500 сумов), до Узэкспо заплатите всего 7000 сумов на такси. А при желании, можно и автобусом добраться. И да – тенге лучше менять на казахстанской границе. Если там курс составлял 1:24, на узбекской стороне – 1:23, в городе у неофициальных менял – 1:22.

Ташкент заговорил на казахском?

В этот раз столица Узбекистана поразила меня обилием наших, казахстанских флагов. Моя поездка совпала с государственным визитом главы Казахстана в Узбекистан. И в этом плане надо отдать должное соседнему государству – подготовились здесь на все 100%. Параллельно визиту Нурсултана Назарбаева в городе проходил узбекско-казахский бизнес-форум. И по всей столице были развешены растяжки и баннеры, приветствующие участников бизнес-форума – на узбекском и казахском языках.

Японский сад УзЭкспоЦентра

Сам бизнес-форум проходил на площадке Узэкспоцентра. Как выяснилось, это целый комплекс с выставочным залом, гостиницей, потрясающим японским садом, канатной дорогой, которая доставит вас из зала в ташкентский парк развлечений, более известный как Диснейленд и аквапарк. Кстати, если планируете поездку в Ташкент, обязательно включите в нее Японский сад – ни капли не пожалеете. Как следует из открытых источников, сад начали разбивать еще в 1947 году. Котлован для паркового озера рыли японские военнопленные солдаты, потому-то сад и называют – Японский. Он очень красивый и ухоженный, с большим разнообразием растений и деревьев. Сад состоит из более чем десятка различных элементов – это и пруд с цветущими лотосами, и деревянные мостики и мини-водопад, и уникальные деревья и даже сад камней. В общем, все соответствует японской философии.

Два часа по столице

Форум завершился и у нас было два часа времени до отъезда автобуса (все участники форума планировали выехать вместе от одной из гостиниц. А что делать целых два часа? Естественно, «убить» их на прогулке. Остановив такси, прошу отвезти меня на знаменитый ташкентский рынок «Чорсу», но водитель, услышав, что мне надо занять чем-то два часа, говорит, что «Чорсу» не тема. Я вас лучше отвезу в «Самарканд дарвоза» (торговый центр) – вот там точно время пролетит незаметно».

Первое, что удивило – на входе в ТЦ охранник попросил открыть сумочку и провел металлоискателем. Видимо, к таким мерам безопасности ташкентцы уже привыкли, потому что, подходя к ТЦ подают охранникам свою «ручную кладь». Что могу сказать – ТЦ огромный, но туристу там скучно – таких торговых домов по всем городам столько… в общем, пройдя несколько метров по залу, разворачиваюсь и снова иду ловить такси. Туристам куда интереснее восточный базар, чтобы можно было присмотреть подарки и сувениры. А может, я просто неправильный турист?

Впервые за много лет я поняла, что я здесь, в Узбекистане, не чужая. И поняла это по настроению и отношению простых людей ко мне – туристке из Казахстана. Дело в том, что, хотя я тоже говорю на узбекском, наш язык сильно отличатся от ташкентского диалекта. И раньше, стоило мне заговорить на узбекском, могла услышать в свой адрес – «Так вы же казашка!». В этот раз я услышала: «Что вы, какая же вы казашка – вы наша!»

И тут хотелось бы сделать небольшое отступление о таксистах. Они в Ташкенте очень разные. Кто-то старается содрать с вас побольше. А еще, услышав, что вы приехали из другого города, каждый таксист с удовольствием предложит вам показать город. Правда, сколько в этом случае будут стоить его услуги, увы, не знаю. Кстати, цены на проезд, даже завышенные, на самом деле очень смешные в переводе на тенге. Ну скажите, сколько стоит проезд от «Технопарка» до аэропорта? Там за такое же расстояние вы выложите 9000 сум или 375 тенге.

«Что такое сейчас 6000 сум – на эти деньги шаурму и то не купишь», – ответил на мое возмущение по поводу дороговизны проезда один из таксистов. И ведь он прав. При курсе 1:24 это всего лишь 250 тенге.

А есть и те, кто готов довезти бесплатно: «Что вы, негоже с гостей деньги брать!» За весь мой вояж по Ташкенту мне встретились два таких таксиста. «Вы не обижайтесь, не все люди одинаковые. Это в основном молодежь, которая пока еще не понимает, что нельзя вот так нагло наживаться на туристах, заламывает цены. А в целом, люди у нас хорошие – вы приезжайте к нам почаще», – сказал мне один из таксистов.

Любой город делают люди и впечатление от города у тебя остается, прежде всего, благодаря людям, с которыми ты общаешься. А люди в Ташкенте, и правда, потрясающие — убедилась лично. Пока гуляла по рынку, умудрилась в одной из лавок забыть пакет с сувенирами. Вернулась в гостиницу – пакета нет. Пришлось рвануть обратно. И хотя владельцы лавки уже ушли, мой пакет они оставили своему соседу и попросили меня дождаться – знали, что вернусь.

Что касается настроения людей, то чувствуется, что люди верят в лучшее. И все как один говорили – только бы границы открыли – тогда нам всем зажилось бы намного лучше. «Не зря же наши «папы» встречались. Может, договорятся, как думаешь?» – поинтересовался один из моих ташкентских собеседников.

А ведь и правда, может, откроют? Для всех. Потому что пока граница широко открыта только для членов международных делегаций. Тут с тебя пылинки готовы сдувать и даже предлагают: «Погостили бы. Что ж вы так рано уезжаете». «Боялись, что зеленый коридор закроют», – ответила я. «Что вы, для вас он открыт всегда!» – ответили мне. Эх, как же хочется в это верить. А может, съездить и проверить?

Саида Турсуметова