Как узнать, чем кормят ребенка в детском саду Шымкента?

Родители из ЮКО уверяют, что режим питания в отдельных детских садых не соблюдается, а порции такие маленькие, что дети фактически целый день в полуголодном состоянии. А по приходу домой у ребенка начинается жор!

Звонящие в редакцию мамы рассказывают, что часто доходит до настоящих войн с персоналом садика. Мало того, их не пускают в помещения, где готовится еда, родители не могут убедиться в свежести продуктов, а о том, чтобы поприсутствовать на завтраке или обеде… Об этом вообще не может быть и речи!

Каждую маму заботит, чем кормят ее ребенка в детском саду. Особенно часто домашние дети начинают капризничать и отказываться от еды в своем дошкольном учреждении. А родители тут же предъявляют претензии – невкусно!

Да, в детском саду ему никто не предложит остренькую приправку, любимое жареное мясо или гамбургер. Но малышам действительно лучше обойтись без жареного, острого и жирного. Все капризы временны. Конечно, ребенку придется привыкать к новому меню, но все это только во благо его здоровью.

А вот проверить, действительно ли питание в детском саду сбалансировано и полезно, можно только самостоятельно, вооружившись Правилами деятельности дошкольных организаций и Приложениями к ним. Всю стопу документов (а она внушительная!) штудировать не нужно, а вот познакомиться с отдельными пунктами будет не лишним.

Кстати, пустить вас в детский сад – обязанность руководства дошкольного учреждения. Не получается, призывайте на помощь правоохранительные органы.

Итак, берем на вооружение Правила из документа «Санитарно-Эпидемиологические требования к объектам дошкольного воспитания и обучения детей» (СанПиН) РК. Документ утвержден на высшем уровне и, как ни крути, а должен соблюдаться по каждому пункту.

Согласно 171 пункту Правил, в детском саду должно быть составлено сезонное меню на две недели вперед. «При составлении меню учитывается ассортимент отечественной продукции, производимой в регионе», – говорится в документе.

По первому требованию родителей предварительное меню должно быть предоставлено!

В СанПиНах по детсадам допускается замена продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие. Но таблица, опять же, разграничена четкими нормативами и очень ограниченным перечнем.

Ежедневно детский сад составляет меню-раскладку, в которой указывают число детей, получающих питание, перечень блюд на каждый прием пищи с указанием массы порции в граммах (в весе «брутто»), а также расход продуктов по каждому блюду. Именно поэтому в садах не любят опоздавших – рассчитывать продукты придется заново.

К слову, еще один пункт гласит, что в меню детского сада не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие 2-3 дня.

Детям ОБЯЗАНЫ давать:

ежедневно: мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и (или) пшеничный, овощи и сахар;

один раз в 2-7 дней: рыба яйца, сыр, творог, мясо птицы.

Рекомендуемая масса порции отдельных блюд указана в Приложении 8 к СанПиНам. Мы взяли порции для детей от 4 до 7 лет.

Завтрак состоит из горячего блюда (первое или второе) и горячего напитка, бутерброда со сливочным маслом, сыром, яйцом. На второй завтрак предусматриваются соки, фрукты.

Обед включает салат, первое, второе блюдо (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и третье (компот, кисель, чай). Готовят несложные салаты из вареных и свежих овощей.

В полдник в меню включают напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема.

Кстати, по одной порции каждого блюда повара обязаны оставлять в холодильнике на сутки. При любой проверке сразу можно удостовериться, что ели детки именно в этот день.

Ежедневно должно вывешиваться меню, утвержденное руководителем детского сада, в котором указываются наименования и объем готовых блюд и кулинарных изделий. Должно! Так написано в правилах, а не по желанию, как думают некоторые садовские руководители.

Вооружайтесь знаниями и добивайтесь, чтобы все было по закону, уважаемые родители! Вышеприведенное меню в детских садах оплачиваете вы, и кому, как не вам, требовать добросовестное исполнение оплаченной услуги.

И это – здоровье вашего ребенка и его полноценная жизнь. А кроме вас кто защитит вашего малыша?

И немного по оплате…

По сообщению статистов из ranking.kz, цена услуг детских садов в Шымкенте составила 858 тенге за одно посещение в день. Это почти на 100 тенге выше среднего показателя по стране. Но значительно ниже цен в Астане и Алматы. В столице одно посещение детсада стоит 1731 тенге, а в Алматы – 1454 тенге. Дешевле всего посещения дошкольных заведений стоило маленьким жителям Тараза – 518 тг.

858 тенге! И только половина из них оплачивается родителями. Как известно, мы платим только за питание ребенка 8700 тенге в месяц – по 435 тенге в день максимум. Завтрак-обед-полдник, говорите?.. Но стоит только поднять вопрос о повышении оплаты за детский сад, как по городу прокатывается волна возмущения.

Подготовила Елена Бояршинова