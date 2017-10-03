Как узнать, чем кормят ребенка в детском саду Шымкента?

Родители из ЮКО уверяют, что режим питания в отдельных детских садых не соблюдается, а порции такие маленькие, что дети фактически целый день в полуголодном состоянии. А по приходу домой у ребенка начинается жор!
Звонящие в редакцию мамы рассказывают, что часто доходит до настоящих войн с персоналом садика. Мало того, их не пускают в помещения, где готовится еда, родители не могут убедиться в свежести продуктов, а о том, чтобы поприсутствовать на завтраке или обеде… Об этом вообще не может быть и речи!
Каждую маму заботит, чем кормят ее ребенка в детском саду. Особенно часто домашние дети начинают капризничать и отказываться от еды в своем дошкольном учреждении. А родители тут же предъявляют претензии – невкусно!
Да, в детском саду ему никто не предложит остренькую приправку, любимое жареное мясо или гамбургер. Но малышам действительно лучше обойтись без жареного, острого и жирного. Все капризы временны. Конечно, ребенку придется привыкать к новому меню, но все это только во благо его здоровью.
А вот проверить, действительно ли питание в детском саду сбалансировано и полезно, можно только самостоятельно, вооружившись Правилами деятельности дошкольных организаций и Приложениями к ним. Всю стопу документов (а она внушительная!) штудировать не нужно, а вот познакомиться с отдельными пунктами будет не лишним.
Кстати, пустить вас в детский сад – обязанность руководства дошкольного учреждения. Не получается, призывайте на помощь правоохранительные органы.
Итак, берем на вооружение Правила из документа «Санитарно-Эпидемиологические требования к объектам дошкольного воспитания и обучения детей» (СанПиН) РК. Документ утвержден на высшем уровне и, как ни крути, а должен соблюдаться по каждому пункту.
Согласно 171 пункту Правил, в детском саду должно быть составлено сезонное меню на две недели вперед. «При составлении меню учитывается ассортимент отечественной продукции, производимой в регионе», – говорится в документе.
По первому требованию родителей предварительное меню должно быть предоставлено!
В СанПиНах по детсадам допускается замена продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие. Но таблица, опять же, разграничена четкими нормативами и очень ограниченным перечнем.
Ежедневно детский сад составляет меню-раскладку, в которой указывают число детей, получающих питание, перечень блюд на каждый прием пищи с указанием массы порции в граммах (в весе «брутто»), а также расход продуктов по каждому блюду. Именно поэтому в садах не любят опоздавших – рассчитывать продукты придется заново.
К слову, еще один пункт гласит, что в меню детского сада не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие 2-3 дня.
Детям ОБЯЗАНЫ давать:
ежедневно: мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и (или) пшеничный, овощи и сахар;
один раз в 2-7 дней: рыба яйца, сыр, творог, мясо птицы.
Рекомендуемая масса порции отдельных блюд указана в Приложении 8 к СанПиНам. Мы взяли порции для детей от 4 до 7 лет.
Завтрак состоит из горячего блюда (первое или второе) и горячего напитка, бутерброда со сливочным маслом, сыром, яйцом. На второй завтрак предусматриваются соки, фрукты.
Обед включает салат, первое, второе блюдо (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и третье (компот, кисель, чай). Готовят несложные салаты из вареных и свежих овощей.
В полдник в меню включают напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема.
Кстати, по одной порции каждого блюда повара обязаны оставлять в холодильнике на сутки. При любой проверке сразу можно удостовериться, что ели детки именно в этот день.
Ежедневно должно вывешиваться меню, утвержденное руководителем детского сада, в котором указываются наименования и объем готовых блюд и кулинарных изделий. Должно! Так написано в правилах, а не по желанию, как думают некоторые садовские руководители.
Вооружайтесь знаниями и добивайтесь, чтобы все было по закону, уважаемые родители! Вышеприведенное меню в детских садах оплачиваете вы, и кому, как не вам, требовать добросовестное исполнение оплаченной услуги.
И это – здоровье вашего ребенка и его полноценная жизнь. А кроме вас кто защитит вашего малыша?
И немного по оплате…
По сообщению статистов из ranking.kz, цена услуг детских садов в Шымкенте составила 858 тенге за одно посещение в день. Это почти на 100 тенге выше среднего показателя по стране. Но значительно ниже цен в Астане и Алматы. В столице одно посещение детсада стоит 1731 тенге, а в Алматы – 1454 тенге. Дешевле всего посещения дошкольных заведений стоило маленьким жителям Тараза – 518 тг.
858 тенге! И только половина из них оплачивается родителями. Как известно, мы платим только за питание ребенка 8700 тенге в месяц – по 435 тенге в день максимум. Завтрак-обед-полдник, говорите?.. Но стоит только поднять вопрос о повышении оплаты за детский сад, как по городу прокатывается волна возмущения.
Подготовила Елена Бояршинова
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1 Комментарий Включено "Как узнать, чем кормят ребенка в детском саду Шымкента?"
родители имеют право зайти на кухню, зайти в группу, зайти в спальню для того, чтобы проверить как готовятся блюда для ваших детей, как занимаются педагоги, и чем укрывается ваш ребенок. И отказать они-не в праве. Мой ребенок ходит в частный сад, у нас был конфликт с воспитателем- она обижала, била детей, дети какались писались в 5 лет!!! и я зашла в группу во время занятий, чтобы проверить как ведутся занятия с детьми, конечно, она возмущалась что не имею права позвала заведующиу-
но та со мной не стала спорить..