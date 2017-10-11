МПС Шымкента: Каратауский район «прославился» гонщиками, отсутствием прав и просроченным техосмотром. Именно эти серьезные правонарушения чаще всего фиксируют сотрудники местной полицейской службы во время рейда «Аркан». В проблемном районе Шымкента ведется круглосуточное патрулирование.

Более десятка полицейских экипажей объезжает проблемные улицы района: чаще всего здесь превышают скорость, водители устраивают стоянки в запрещенных местах. Встречаются в Каратауском районе и тонированные автомобили.

«Работать приходится усиленно. Во время рейда днем в нашем районе работает около десяти экипажей, ночью больше. За время рейда зафиксировано более 20-ти случаев езды без водительских прав, выезд на встречную полосу движения…» — рассказывает Ержан Ахинов командир роты ПДПП по Каратускому району.

У стражей порядка складывается впечатление, что, попав в Каратауский район, пешеходы не просто забывают о правилах дорожного движения, но и напрочь утрачивают чувство опасности. Переход дороги в неположенном месте, а то на красный свет светофора — для отдельных горожан обычное дело.

Рейд «Аркан» и аналогичные оперативно-профилактические мероприятия в Шымкенте проходят практически ежедневно. Пока останавливать усиленное патрулирование нельзя, уверены сотрудники МПС.

Нарушения, зарегистрированные во время рейдов — это, в основном, остановки в неположенном месте, непристегнутый ремень безопасности, превышение скорости.