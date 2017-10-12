Одна из подсудимых по экономическому делу Тохтара Тулешова отказалась от сделки

Ольга Аллакулиева, одна из бывших работников пивзавода, привлекаемая по «экономическому делу» Тохтара Тулешова, отказалась от заключения процессуального соглашения с прокурором.

Енбекшинский суд рассмотрел в согласительном производстве дело Ольги Аллакулиевой, обвиняемой по Статье 245, часть 3 «Уклонение от уплаты налога и других обязательных платежей в бюджет с организаций, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере».

В сентябре этого года прокурор заявил в суде о ходатайстве, полученном от Ольги Аллакулиевой, о заключении процессуального соглашения о признании вины. Суд предоставил прокурору и подсудимой возможности заключить процессуальное соглашение, выделив уголовное дело Ольги Аллакулиевой в отдельное производство. Однако в суде подсудимая не согласилась с доказательствами ее виновности, а также объемом вины, представленными органами обвинения.

Суд возвратил прокурору уголовное дело Аллакулиевой для дальнейшего разрешения вопроса.

Процессуальное соглашение о признании вины уже заключено с тремя фигурантами по дела Тулешова — Светланой Лукиных, Мадияром Мусаевым и Алексеем Носковым. Всем троим уже вынесены приговоры с наказаниями от ограничения свободы до условных сроков.

Суд над Тохтаром Тулешовым и другими подсудимыми продолжается в общем режиме.