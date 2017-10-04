Осужден первый фигурант по «экономическому делу» Тохтара Тулешова

В Енбекшинском суде вынесен приговор 35-летнему Мадияру Мусаеву. Он был признан виновным по ст. 361 ч. 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Злоупотребление должностными полномочиями) и приговорен к 3 годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности в государственных службах, с конфискацией имущества добытого преступным путем.

По амнистии, в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан, Мусаев освобожден от основного наказания. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее, в связи с заключением с прокурором процессуального соглашения о признании вины, дело в отношении Мусаева было выделено в отдельное производство и стало рассматриваться в согласительном порядке.

Аналогично, процессуальные соглашения о признании вины также заключили Ольга Аллакулиева, Светлана Лукиных и Алексей Носков. Дела по ним выделены в отдельное производство, в согласительном порядке. Возможно сегодня будет вынесен приговор в отношении Светланы Лукиных.

По остальным фигурантам дела Тулешова, в том числе непосредственно по Тохтару Тулешову, суд продолжает разбирательство в общем порядке.

Данил Шемратов