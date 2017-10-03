В Казахстане предложили заменить национальный домен kz на qz

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В Казахстане предложили заменить национальный домен kz на qz

По мнению эксперта, забронировать домен qz нужно до перехода на латиницу.

Заменить доменное имя kz на qz предложил президент казахстанской ассоциации IT-компаний, член общественного совета при Министерстве информации и коммуникаций РК Нурлан Исин, передает informburo.kz.

Нурлан Исин считает, что поменять национальный домен нужно ещё до перехода на латиницу.

«Национальный домен начинается с буквы «k». Нужно поменять его на другую латинскую букву по новому алфавиту – «q». Этот вопрос надо решить заблаговременно, чтобы потом эту букву не потерять, пока есть такая возможность. Для этого надо сделать запрос в ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) от имени государственных органов, которые ответственны за это направление, чтобы заблаговременно забронировать это доменное имя для национального домена», – сказал он, выступая на заседании общественного совета при Министерстве информации и коммуникаций РК.

12 апреля 2017 года Нурсултан Назарбаев сделал заявление: учёные и представители общественности должны принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики. В конце текущего года стандарты уже должны быть готовы, а деловая документация, периодическая печать, учебники должны быть переведены на латиницу до 2025 года. При этом он пояснил, что переход на латиницу не повлечёт за собой отказ от русского языка.

В начале сентября проект алфавита казахского языка на латинской графике представили на парламентских слушаниях. Как сообщил директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов, предложенный учёными алфавит состоит из 25 букв.

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