Водитель, в машине которого во время ДТП погибли советник акима ЮКО и депутат, предстанет перед судом. Сегодня детали дорожно-транспортного происшествия полностью расследованы и дело передано в суд. Слушания по делу будут проходить в Туркестане, сообщил прокурор Туркестана Руслан Абдраимов.

Согласно расследованию, трагическая авария произошла по небрежности водителя автомобиля, в котором ехали чиновники. После ДТП с многочисленными травмами водитель был госпитализирован в больницу. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Родственники водителя, обвиняемого в аварии, принесли свои соболезнования семьям погибших.

Напомним, 23 июля на 107-ом километре трассы «Шымкент-Самара» в ДТП попал автомобиль Toyota с двумя пассажирами в салоне. Об этом сообщил прокурор Туркестана Руслан Абдраимов (Әбдірайымов) на своей странице в Facebook.

В машине ехали 46-летний советник акима Сеит Ертай и 55-летний депутат Камытбек Айтореев, автомобиль на полном ходу врезался в ГАЗ-53. Сообщалось, грузовик был не исправен и в момент аварии водитель ремонтировал его. От удара правую сторону Тойоты буквально вдавило внутрь. Травмы, полученные пассажирами, оказались не совместимы с жизнью.

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