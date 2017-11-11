Французские райтеры завершили свое граффити на стене шымкентской тюрьмы. На шестиметровых тюремных блоках 31-ой зоны по Темирлановскому шоссе расцвели разноцветные тюльпаны, вырисовалось лицо юной девушки и изображение орла на фоне золотого солнца.
Трое французских граффитистов завершили свою работу и раскрасили стену исправительного учреждения по Тамерлановскому шоссе. Инициативу сделать Шымкенту такой необычный подарок, заграничные уличные художники выразили сами.
1 из 6
Реализовать проект помогло посольство Франции в честь 25-летия дипломатических отношений наших стран.
Оценить творения французов уже смогли жители города.
«Очень нравится, красиво и необычно. Кажется нашему городу нужно побольше таких ярких солнечных стен», — говорят проходящие мимо горожане.
Анастасия Новикова
Реклама
Отправить ответ
3 Комментариев Включено "Французские райтеры завершили свое граффити на стене шымкентской тюрьмы"
А это что у вас за веселенькое развлекательное место? А это наша тюрьмаааа))))
А чем не казино? Если пофилософствовать.
Видел. Сегодня утром. Не в восторге. Наши, не слишком напрягаясь, могли бы создать и кое что получше. И сколько заплатили лягушат.. ой, простите, французам?