Мужчина избил и изнасиловал 12-летнюю девочку в Шымкенте

В Шымкенте к 18 годам осужден 30-летний гражданин одной из центральноазиатских республик, имеющий вид на жительство в Казахстане. Он признан виновным в жестоком изнасиловании несовершеннолетней девочки, передает NUR.KZ.

Как установлено судом, молодой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом завел к себе в квартиру 12-летнюю соседку. Заперев дверь, он полез с ласками, но получил достаточно твердый отпор. После этого, придя в ярость и воспользовавшись физическим превосходством, мужчина избил, а затем изнасиловал беспомощную жертву.

После акта насилия преступник уснул, и девочка, хоть и находилась в шоковом состоянии, смогла выйти из квартиры. Насильник был задержан в тот же день.

В связи с посттравматическим расстройством девочка-подросток в досудебном и судебном следствии участия не принимала. Однако следствие получило депонированные показания потерпевшей.

Виновность подсудимого доказывал ряд улик, обнаруженных на месте преступления — в квартире мужчины. Сам осужденный даже после приговора продолжал утверждать, что не совершал никакого насилия, во всяком случае «ничего не помнит». Приговор уже вступил в законную силу.