Пять поводов бежать в прокуратуру, если вы узакониваете землю и недвижимость. Но знайте, бежать в прокуратуру нужно подготовленным, пишет Zakon.kz. Бакытжан Базарбек, эксперт в области земельного и экологического права, приводит в материале пять причин, по которым отправляться в надзорный орган нужно немедленно.

Первое, сроки

Согласно Земельному кодексу, Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан » есть сроки согласования отвода и предоставления земельных участков, согласования проектной и предпроектной документации, выдачи АПЗ, разрешения на строительство, регистрации Акта приемки объекта в эксплуатацию. В регионах страны, зачастую, указанные сроки нарушаются. Если вы заметили, что Земельным кодексом и законом предусмотрены сроки, но сроки истекли, вам не направили ответ, чиновники не вызвали вас для разъяснения упущенных сроков, знайте — чиновников акиматов, отделов земельных отношений, архитектуры и градостроительства наказывают за нарушения установленных сроков. Главное, напомните им об ответственности, если им плевать, значит, кто-то другой им напомнит об этом. Просто бегите в прокуратуру или вышестоящий акимат и уполномоченный орган.

Второе, документы

Правилами и стандартами государственных услуг предусматриваются процедурные условия, где поясняется какие документы вы должны приложить к ходатайству (заявлению) по вопросу, связанному с реализацией ваших прав на землю. Например, если вы решили подать заявление на получение 0,10 га под ИЖС, то согласно Правилам предоставления земельных участков под ИЖС (далее — Правила) вы прилагаете к заявлению (ходатайству) справку о наличии либо отсутствии недвижимого имущества и копию удостоверения личности. Иные документы акимат либо его отдел земельных отношений требовать не могут. Точно также, если вы меняете целевое назначение земли, делите участок, подаете на выдачу АПЗ либо разрешения на строительство, на учетную регистрацию Акта приемки объекта в эксплуатацию и по иным вопросам предусмотрены Стандарты государственных услуг. Если требуемые чиновниками дополнительные документы не отражены в Стандарте и чиновники не хотят пояснять причину и смысл надобности запрашивания вышеуказанного документа, тогда потребуйте письменный отказ в принятии документов по причине отсутствия вышеуказанного документа в списке. Они должны мотивировать свой отказ какой-либо нормой, если не придумают что-либо. Уверяю, они не дадут такой ответ, следовательно, обязаны принять в производство ваши документы. Не принимают документы и не дают письменный мотивированный отказ, бегите в прокуратуру.

Третье, процессуальные упущения

Учтите, такие мероприятия как вынос границ земли, выдел участка в натуре, техническое обследование участка, авторский и технический надзор проводятся с выездом на участок собственника земли либо землепользователя и их непосредственным участием. При этом, если у вас спорные границы с соседом и вынос границ и координирование участков инициировали обе стороны, то в случае неявки одной стороны по уважительным причинам, это мероприятие, по-хорошему, должно быть перенесено с согласия обеих сторон на другую дату. Если же вы не явились по уважительной причине, заранее уведомили землеустроителей и соседа, но, несмотря на это землеустроительные работы проведены без вас, но с участием вашего соседа, то потребуйте аннулирования результатов землеустроительных работ и проведения этих работ позднее с участием всех сторон. На практике сталкиваемся со случаями, когда НПЦзем не выезжает на местность, не делает вынос границ, установление межевых знаков и координирование участка осуществляет на основе исторических границ в земельно-кадастровой карте, на словах заказчика и его картах, на основе рабочих чертежей, утвержденных координат границ земли существенной давности. Точно также имеет место формальный выезд организаций, осуществляющих авторский и технический надзор. Если это так, бегите в прокуратуру.

Четвертое, ошибки в документах

Если в ходе выноса границ и выдела участка в натуре инженером-техником НПЦзем использованы неверные координаты и произошел сдвиг границ в пользу уменьшения, если при техническом обследовании зданий и сооружений техником БТИ допущены ошибки в границах земельного участка, количественных показателях зданий и сооружений, тоже самое, если допущено специалистом технадзора. Если вы имеете доказательства что базовые исходные данные, полученные вышеуказанными лицами, были верными и ошибки допущены при обработке данных и это все не позволяет верно идентифицировать площадь и границы земельного участка, квадратуру зданий и сооружений. Эти ошибки должны быть устранены данными организациями. Если же они отказываются менять земельно-кадастровую карту, государственный акт на землю, технический паспорт, заключение о качестве строительно-монтажных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию и иные документы, то напишите письменную претензию об устранении недостатков, чисто для формальности, чтобы потом развязать свои руки для подачи полноценного иска в суд. Если же вследствие вышеуказанных ошибок вы можете доказать, что скрытно дано преимущество в площади земельного участка, здания (сооружения) в пользу третьих лиц, то смело идите в прокуратуру.

Пятое, подделка документов

Зачастую это самая излюбленная форма «отжима» и рейдерского захвата чужого бизнеса и земли. Обидно, что в этом деле участвуют районные акиматы, отделы земельных отношений, районные подразделения НПЦзем.

Вы можете оказаться в такой ситуации, что участок рядом с вами годами пустовал и в один момент объявился новый собственник, в плане земли которого вошли добрые несколько соток и вашей земли. Что интересно, постановление о предоставлении прав на землю этого таинственного владельца было вынесено намного ранее, чем вам рассчитано в аккурат, чтобы «сломать» ваши правоустанавливающие документы. Идите на опережение.

Если вы имеете веские доказательства нарушения ваших вещных прав на землю, подайте иск в суд. В суде вы можете определить поддельность правоустанавливающего документа, запросив ряд сведений с АИС ГЗК, в частности, сведения с Единого государственного реестра земель относительно подтверждения факта возникновения прав у данного правообладателя, его кадастровое дело, чертежи и рабочие схемы выноса границ, землеустроительный проект на участок. Если поддельность документа подтвердится, а она, несомненно, подтвердится путем нестыковок кадастровых сведений на электронных и бумажных носителях, подчисток в Едином госреестре, отсутствия необходимых копий в кадастровом деле и подделок подписей членов земельной комиссии. В этом случае, бегите в прокуратуру.

Но знайте, бежать в прокуратуру нужно подготовленным. Нужно уметь убедить в нарушении ваших прав, доказательная база, чем вы оппонируете, должна подтверждать отсутствие сомнения в факте нарушения ваших прав на землю и недвижимость. Если есть доля сомнения в доказательствах, перепроверьте.