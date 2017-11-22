Спецоперация ДКНБ: В ЮКО задержаны 10 человек, подозреваемых в хищении нефти. Ворованная нефть шла на продажу местным асфальтобетонным заводам, а так же контрабандой вывозилась из пределы области.

Департаментом КНБ по Южно-Казахстанской области совместно с Прокуратурой пресечена деятельность преступной группы в составе 12 человек, наладившей систему хищения нефти из нефтепровода «Павлодар-Шымкент» АО «Казтрансойл».

В ходе силовой операции, проведенной 22 ноября 2017 года, были задержаны 10 членов преступной группы, изъяты средства осуществления врезок, а также грузовая автомашина с полуприцепом-цистерной, использовавшиеся для хищения нефти и ее транспортировки к месту сбыта.

Хищения производились путем производства врезок в нефтепровод, осуществлявшихся в разных районах ЮКО. Всего преступной группе, в состав которой входили и работники ТОО «КМГ-Секьюрити», обеспечивающей физическую охрану нефтепровода, инкриминируется более 10 фактов незаконных врезок в нефтепровод, в результате которых похищены сотни тонн нефти.

Кроме того, в результате противоправных действий были нарушены физические и эксплуатационные характеристики нефтепровода, восстановление которых потребует десятки миллионов тенге.

Установлено, что похищенная нефть сбывалась представителям ряда асфальтных и битумных заводов Шымкента и области, а также транспортировалась в соседние регионы для переработки и дальнейшего контрабандного вывоза за пределы РК.

В рамках досудебного расследования по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.ст. 262 ч.1 и 2 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 188, ч.3 и 4 (кража), а также 197, ч.3 и 4 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) УК РК, проводился комплекс оперативно-розыскных и негласных следственных действий, позволивший разоблачить преступную схему, использовавшуюся для хищения сырья.