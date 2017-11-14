«Утечка мозгов» нарастает — Казахстан активно покидают технари, экономисты, педагоги. Отток квалифицированных кадров за последние 4 года ускорился на 34-88%. Ускорение потока покидающих РК профессионалов фиксируется на фоне общего увеличения оттока населения.

Исследования по внешней миграции предоставил finprom.kz.

Отток населения из Казахстана усиливается, особенно активно страну покидают представители технических специальностей, экономисты, педагоги. Нарастание оттока казахстанцев за рубеж фиксируется на протяжении последних 4 лет.

За 9 месяцев текущего года всего в страну прибыло на постоянное место жительство, учебу или работу 11,9 тысячи человек. При этом выехало из Казахстана по тем же причинам в 2,4 раза больше, или 28,2 тысячи человек. Показатель отрицательного сальдо внешней миграции в этом году достиг антирекорда за последние 10 лет.

Напомним, что с 2007 по 2011 годы картина была иной — в Казахстан больше прибывали, менее активно уезжали, сальдо внешней миграции было положительным.

Однако, в 2012 году (январь-сентябрь) численность приехавших и выбывших сравнялась, и в последующие годы темпы оттока населения только нарастали, тогда как число желающих жить и работать в РК сильно сократилось.

Традиционно, сильный отток идет по наиболее мобильным группам — профессионалам технических, экономических, педагогических и медицинских специальностей. В этом году страну покинуло по тем или иным причинам более 4,8 тысячи специалистов-технарей, 2,7 тысячи экономистов, 1,7 тысячи представителей педагогических специальностей.

Отток специалистов не восполняется в полной мере — взамен в РК прибыло всего 990 потенциальных работников технических специальностей, экономических специальностей — 627 человек, педагогических — 537.

Официально, основная численность покидающих страну делает выбор в пользу стран СНГ.

В течение последних 10 лет минимальный уровень оттока технарей из Казахстана был зафиксирован в январе-сентябре 2013 года, тогда из страны уехало 2,9 тысячи таких специалистов. За 4 года поток уезжающих такой квалификации вырос на 63,9%.

Отток экономистов в этом году почти достиг рекорда, зафиксированного в 2007 году. Тогда из РК за 9 месяцев выбыло 2,73 таких специалистов. Однако, приток новых кадров экономических специальностей в январе-сентябре 2007 года был на уровне 1,7 тысячи человек — т.е. в 2,7 раза больше, чем приехало в этом году.

За последние 4 года число желающих покинуть Казахстан квалифицированных педагогических кадров выросло в 55,2% раза, при этом на замену приехало на 26,3% меньше.

Активно уезжают из страны также медики — в этом году выбыло из РК на 31,6% больше, чем в январе-сентябре 2013 года. При этом новых потенциальных кадров медицинских специальностей в РК приехало на 36,3% меньше, чем 4 года назад.

Напомним, что в сентябре-октябре текущего года проблема «утечки мозгов» стала одной из центральных тем, обсуждаемых парламентариями в РК. В частности, в адрес МОН РК от депутатов партии «Ак жол» был направлен запрос, в котором было указано, что существующая система распределения грантов побуждают многих молодых людей искать другие пути получения бесплатного высшего образования в других странах (России, Чехии, Китая и т.д.) после чего молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются.

В ответ вице-министр МОН РК Асхат Аймагамбетов заявил, что министерство готово заменить ЕНТ вступительными экзаменами для абитуриентов платных отделений вузов. Кроме того, министерство рассматривает и возможности присуждения гранта нынешним абитуриентам с высокими результатами ЕНТ на другие специальности, где имеются нераспределённые гранты.