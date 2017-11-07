В Шымкенте назначен новый аким

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Новый аким Шымкента Нурлан Сауранбаев

В Шымкенте назначен новый аким. На смену Габидулле Абдрахимову пришел Нурлан Сауранбаев. Это, пожалуй, единственный случай в истории Шымкента, когда город жил и работал без градоначальника 7 дней.

«Распоряжением акима области Жансеита Туймебаева с согласия городского маслихата Нурлан Сауранбаев назначен на должность акима города Шымкент», — говорится в официальном пресс-релизе акимата Шымкента.

Нурлану Ермековичу Сауранбаеву 50 лет, новый градоначальник родился 20 мая 1967 года в Джамбуле, Казахской ССР.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова в 1991 году, специальность «Экономист». Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип Милан (Италия) (2001-2002) и Национальный университет обороны им. Первого Президента РК — Лидера нации, магистратура (2016), специальность «Военное и государственное управление».

Научные звания, степени, деятельность: кандидат экономических наук, тема диссертации: «Стратегическое планирование и программирование развития национальной экономики и ее инфраструктурного комплекса в условиях рыночной трансформации» (2004).

Аким ЮКО Жансеит Туймебаев представил городскому активу нового градоначальника

«Вы высококвалифицированный специалист, который трудился в различных отраслях государственной службы. Вы также имеете большой опыт работы на руководящих должностях. Надеюсь, что на должности акима города Шымкент, Нурлан Ермекович приложит все усилия, знания и опыт для дальнейшего развития экономики города, а также обратите особое внимание на ряд вопросов, отрицательно воздействующие на социально-экономическое развитие. Вместе с этим, поручаю обеспечить выполнение государственных программ, увеличить доходную часть бюджета города, привлечь инвесторов в целях развития малого и среднего бизнеса, и обеспечить занятость населения путем открытия новых рабочих мест, принять конкретные меры по развитию инфраструктуры населенных пунктов, присоединенных к городу», — сказал аким области.

Нурлан Сауранбаев.

Свою трудовую деятельность Нурлан Ермекович начал сразу с руководящих должностей.

Трудовой стаж: генеральный директор компании «Енбек» (1991-1997); исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана (1997-1998); директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы» (1998-2000); первый вице-президент ОАО «АНПЗ» (2000-2002); директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2002-2004); генеральный директор ТОО «ТенизСервис» (2004-2007); управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (07.2007-06.2010).

С мая 2011 года вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С августа 2014 года заместитель Министра обороны Республики Казахстан. 31 октября 2016 года освобожден от должности президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.

С февраля 2017 года занимал должность руководителя организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017.

Прочие должности:
· Член совета директоров АО «КазТрансОйл» (с 04.2008);
· Член совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (11.2010-06.2011)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден «Құрмет» (2007)

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13 Комментариев Включено "В Шымкенте назначен новый аким"

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наблюдающий

Хотелось бы верить что он и вправду займется трудоустройством населения и инвалидов, трудоустройством тем кому за 50…

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2 дней 9 часов назад
Жаска

Шымкент наконец у вас толковый Аким! А то одни PR-акции шаршатты қарапайым халықты! Алға, Нұрлан Ермекұлы!

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2 дней 8 часов назад
Куандык Байдосов

Толковый не толковый, а прижевётся ли Таразец в Шыме, вот в чём вопрос.

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2 дней 4 часов назад
казах

А что Тараз и Шымкент отдельные государства чтоли? У нас одна страна и один народ — казахи. Что за деление по регионам? Конечно приживется и еще работу поставит как надо.

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2 дней 3 часов назад
Куандык Байдосов

А что толковые только в Таразе? В Шыме тоже толковых много.

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2 дней 2 часов назад
Борис

А другие народы не в счет?

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1 день 8 часов назад
Житель города

Поздравляем, надеемся что наведение порядка в общественном транспорте продолжится!

По мнению многих жителей наводить порядок надо начать с отдела транспорта г.Шымкента и его руководства которое по какой то причине прежний аким не решался уволить.

И надо наказать многие мелкие компании которые вообще не ухаживают за своими автобусами благодаря бездействию отдела транспорта.

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1 день 18 часов назад
Водила

Адекватный или нет? Кто знает про него?

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1 день 16 часов назад
Елена Бояршинова

Пока только это)))
https://otyrar.kz/2017/11/polzovateli-socsetej-sostavlyayut-natalnuyu-kartu-novogo-akima-shymkenta/

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1 день 15 часов назад
Куандык Байдосов

Физиогномика //to-name.ru/test/fiziognomika.htm

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1 день 11 часов назад
Гражданин

А почему вы не написали, что он в списке самых богатых людей Казахстана? Вы знаете что бизнесмены, думают в первую очередь о своем кошельке. Откуда у него столько денег? У нас в стране нет таких зарплат, что можно так разбогатеть. Если конечно не на продаже народных ресурсов. Ну и что вы от него ждете? От богатого человека у власти…..

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17 часов 5 минут назад
Гражданин

Ой…. опечатка у меня, я написал «бмзнесмен» …у нас нет бизнесменов в стране. Есть случайно разбоготевшие люди и разбогатевшие по наследству, от бывших чиновников.

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10 часов 5 минут назад
Жанбота

хотелось пожелать новому акиму плодотворной, честной работы, работы без коррупции. Наведите порядок как в Шыме так и в районах

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13 часов 58 минут назад
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