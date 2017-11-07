В Шымкенте назначен новый аким. На смену Габидулле Абдрахимову пришел Нурлан Сауранбаев. Это, пожалуй, единственный случай в истории Шымкента, когда город жил и работал без градоначальника 7 дней.

«Распоряжением акима области Жансеита Туймебаева с согласия городского маслихата Нурлан Сауранбаев назначен на должность акима города Шымкент», — говорится в официальном пресс-релизе акимата Шымкента.

Нурлану Ермековичу Сауранбаеву 50 лет, новый градоначальник родился 20 мая 1967 года в Джамбуле, Казахской ССР.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова в 1991 году, специальность «Экономист». Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип Милан (Италия) (2001-2002) и Национальный университет обороны им. Первого Президента РК — Лидера нации, магистратура (2016), специальность «Военное и государственное управление».

Научные звания, степени, деятельность: кандидат экономических наук, тема диссертации: «Стратегическое планирование и программирование развития национальной экономики и ее инфраструктурного комплекса в условиях рыночной трансформации» (2004).

«Вы высококвалифицированный специалист, который трудился в различных отраслях государственной службы. Вы также имеете большой опыт работы на руководящих должностях. Надеюсь, что на должности акима города Шымкент, Нурлан Ермекович приложит все усилия, знания и опыт для дальнейшего развития экономики города, а также обратите особое внимание на ряд вопросов, отрицательно воздействующие на социально-экономическое развитие. Вместе с этим, поручаю обеспечить выполнение государственных программ, увеличить доходную часть бюджета города, привлечь инвесторов в целях развития малого и среднего бизнеса, и обеспечить занятость населения путем открытия новых рабочих мест, принять конкретные меры по развитию инфраструктуры населенных пунктов, присоединенных к городу», — сказал аким области.

Свою трудовую деятельность Нурлан Ермекович начал сразу с руководящих должностей.

Трудовой стаж: генеральный директор компании «Енбек» (1991-1997); исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана (1997-1998); директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы» (1998-2000); первый вице-президент ОАО «АНПЗ» (2000-2002); директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2002-2004); генеральный директор ТОО «ТенизСервис» (2004-2007); управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (07.2007-06.2010).

С мая 2011 года вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С августа 2014 года заместитель Министра обороны Республики Казахстан. 31 октября 2016 года освобожден от должности президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.

С февраля 2017 года занимал должность руководителя организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017.

Прочие должности:

· Член совета директоров АО «КазТрансОйл» (с 04.2008);

· Член совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (11.2010-06.2011)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден «Құрмет» (2007)