Анонимные комментарии на сайтах запретили в Казахстане. Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В целом закон предусматривает внесение поправок в шесть кодексов и 16 законов РК.

Как ранее пояснял министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев, документ предусматривает правовое регулирование общественных отношений в области средств массовой информации (СМИ), телерадиовещания, информатизации и связи, информационной безопасности.

Как отмечается в заключении комитета Сената по социально-культурному развитию и науке сената, в ходе работы над законопроектом депутаты внесли поправки, направленные на уточнение отдельных норм и улучшение содержания документа.

В частности, в Кодекс об административных правонарушениях в части смягчения ответственности за нарушение порядка объявления выходных данных» (отмена штрафа); исключения компетенции территориальных подразделений, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства РК в области СМИ.

Кроме того, поправки предусмотрены в законе «О СМИ» в части конкретизации случаев, при которых СМИ не требуется получение согласия гражданина на публикацию изображения.

Одна из норм касается запрета на анонимное комментирование в Интернете. Согласно норме комментировать любые новости, статьи и другие материалы в Сети казахстанцам можно будет после авторизации посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или SMS-сообщения.

Также поправки касаются уточнения порядка распространения и передачи опровержения в случаях закрытия теле-, радиопрограммы; сокращения срока предоставления ответа обладателями информации на запросы СМИ по вопросам, не входящим в официальные сообщения, с 15 календарных дней до 7 рабочих дней; уточнения сроков публикации или передачи ответа гражданина в СМИ; установления обязанностей уполномоченных государственных органов по предоставлению СМИ официальных сообщений о текущей ситуации при нарушении условий жизнедеятельности населения в течение трех часов с момента наступления события.

Вместе с тем предусматриваются изменения и дополнения в закон «О рекламе» в части определения объема размещаемой рекламы на теле-, радиоканалах на казахском, русском и других языках; в закон «О телерадиовещании» по вопросам: ретрансляции теле-, радиоканалов, теле-, радиопрограмм; совершенствования процедур перехода на цифровое эфирное телерадиовещание посредством введения поэтапного перехода по готовности регионов; в законы «О связи», «Об органах национальной безопасности», «Об информатизации» по вопросам: разграничения функций и полномочий между министерством информации и коммуникаций и министерством оборонной и аэрокосмической промышленности; создания вертикали национальной системы реагирования на угрозы информационной безопасности.