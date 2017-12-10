Человек невиновен, пока не будет доказано обратное — разъяснения прокуратуры ЮКО

Кто виноват и что делать? Как часто мы задаемся достоевским вопросом, когда дело касается взаимоотношений с правоохранительными органами. Понятно, что знать все невозможно, большинство из нас не юристы. Но знать базовые нормы обязательно.

Редакция газеты РАБАТ собрала самые интересные пояснения прокуратуры и ответы на вопросы южноказахстанцев.

Если провинился подросток…

Какие меры воспитательного воздействия могут быть назначены несовершеннолетнему лицу? Пояснение по этому поводу на официальном сайте прокуратуры Южно-Казахстанской области дает прокуратура Енбекшинского района.

Несовершеннолетним, совершившим уголовное правонарушение, может быть назначено наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия.

Судом могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия:

— предупреждение;

— передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;

— возложение обязанности компенсировать причиненный вред (восстановление поврежденного имущества, возврат похищенного имущества, выплата денежной компенсации, приобретение лекарств, санаторно-курортных путевок и д.р.);

— ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего;

— помещение в организацию образования с особым режимом содержания;

— возложение обязательства принести извинения потерпевшему (несовершеннолетний приносит потерпевшему личные извинения за причиненный вред);

— установление пробационного контроля сроком до одного года (осуществляется уполномоченным государственным органом и по решению суда включает исполнение предусмотренных обязанностей).

Несколько принудительных мер воспитательного воздействия могут быть назначены одновременно.

В случае умышленного неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия два и более раз в течение года, эта мера по представлению специализированного государственного органа отменяется судом и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности, если не истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения уголовного правонарушения истекли следующие сроки:

— один год после совершения уголовного проступка;

— два года после совершения преступления небольшой тяжести;

— пять лет после совершения преступления средней тяжести;

— пятнадцать лет после совершения тяжкого преступления;

— двадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

При этом сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или отбывания наказания сокращаются наполовину.

Без доказательств нет вины!

«Человек невиновен, пока не будет доказано обратное!» Этот постулат отстаивают в прокуратуре Енбекшинского района города Шымкента.

Любой человек, пусть даже открыто и официально подозреваемый в каком-либо преступлении, даже арестованный в связи с этим подозрением, считается абсолютно невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в законном порядке и пока это доказанность не будет подтверждена соответствующим судебным решением, которое вступило в законную силу (статья 19 УПК РК).

Любой гражданин имеет право давать показания, которое он может использовать или не использовать по своему желанию, но не обязан доказать свою невиновность.

Любые неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также сомнения, возникающие при применении уголовного и уголовно-процессуального законов толкуются в их пользу.

Если выдвинуты подозрения в совершении преступления, то бремя доказывания этих подозрений, то есть обязанность по поиску, сбору и предоставлению в суд доказательств вины подозреваемого лежит на стороне обвинения.

От сумы и от тюрьмы не зарекайся!

Что делать в случае, если вас задержали по подозрению в совершении преступления. Об этом знают в прокуратуре Енбекшинского района.

При задержании вам должны устно объявить о подозрении в совершении какого уголовного правонарушения вы задерживаетесь и разъяснить права (статья 131 УПК РК):

— пригласить защитника;

— хранить молчание, поскольку сказанное вами может быть использовано против вас в суде.

Орган обязан составить протокол задержания в течении 3-х часов с момента доставления. Без санкции суда задержание не может превышать 72-х часов.

Вы имеете право позвонить близким и сообщить о задержании, вызвать своего адвоката, либо орган обязан обеспечить его участие бесплатно.

Вы также имеете право:

— отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для вас и близких родственников уголовное преследование;

— собственноручно записать свои показания, ознакамливаться с протоколом допроса и подавать на него замечания.

Если нарушены ваши права, вы можете обжаловать действия (бездействия) и решения сотрудников в прокуратуре или суде.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фактическое задержание – это ограничение свободы задержанного лица, включая свободу передвижения, принудительное удерживание в определенном месте, принудительное доставление в органы дознания и следствия (захват, закрытие в помещении, принуждение пройти куда-либо или остаться на месте и так далее), а также какие-либо иные действия, существенно ограничивающие личную свободу человека, с момента с точностью до минуты, когда указанные ограничения стали реальными, независимо от придания задержанному какого-либо процессуального статуса или выполнения иных формальных процедур.

Реформа уголовного процесса: срок задержания сократится с 72 до 48 часов

На официальном сайте прокуратуры ЮКО опубликована информация, знать которую необходимо каждому из нас.

В настоящее время выработан комплекс предложений по базовым направлениям реформирования уголовного процесса, где одним из основных приоритетов является повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, арест и содержание под стражей допускаются только в предусмотренных законом случаях и лишь с санкции суда с предоставлением арестованному права обжалования. Без санкции суда лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более семидесяти двух часов.

В настоящее время срок задержания пересматривается, предлагается его сократить до 48-ми часов и лишь в исключительных случаях, доставление к следственному судье может превышать 48 часов.

Изучение опыта зарубежных стран показало, что такая практика дает свои положительные результаты и в первую очередь отражается на защите прав граждан в уголовном процессе.

К примеру, в Эстонской Республике, если прокуратура убеждена в необходимости заключения лица под стражу, то она составляет ходатайство о заключении под стражу и в течение сорока восьми часов после задержания лица в качестве подозреваемого организует доставку задержанного к судье предварительного следствия для рассмотрения данного ходатайства.

В настоящее время, в нашем обществе отношение к задержанию весьма неоднозначно и в большинстве случаев воспринимается, как одно из самых сильных средств давления на подозреваемого с целью получения от него признательных показаний.

Именно поэтому, порядок процессуального задержания будет усовершенствован и максимально приближен к лучшим мировым стандартам.

В подборке редакции газеты РАБАТ использованы материалы из открытых интернет-источников