Фейк о «ежемесячном пособии на ребенка» добрался и до Шымкента. В мессенджерах и социальных сетях неизвестные распространяют аудиофайл и фотографию с перечнем документов, и предлагают срочно оформить пособие на ребенка.

Женский голос, причем, с интонациями лучшей подруги, рассказывает о хорошей новости — ежемесячном пособии на каждого ребенка в семье до 18 лет в сумме 2269 тенге.

«Девочки, здравствуйте! Хорошая новость. На каждого ребенка сейчас в семье от одного месяца до 18 лет государство назначает пособие в размере 2 269 тенге. Разницы нет, по какой категории человек проходит. Любой ребенок до 18 лет ежемесячно будет получать пособие. Нужно прикрепить карточку, удостоверение личности с собой взять и свидетельство о рождении. В ЦОНе регистрируетесь. Поздравляю всех!» — из аудиосообщения.

Особенно подчеркивается, что подобное пособие положено всем детям, независимо от доходов семьи, а мы, мол, дремучие, и не знали об этом.

Примечательно, что фейковая рассылка активно распространяется и в других городах Казахстана. 6 декабря портал Tengrinews.kz уже публиковал опровержение от «Государственной корпорации «Правительство для граждан».

По информации портала, эту рассылку в Госкорпорации назвали недостоверной и напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

«Сведения о выплате ежеквартальных пособий на каждого ребенка, распространяемые посредством мессенджеров, являются недостоверными», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Правда, отдельным жителям Шымкента некогда интересоваться официальными новостями, поэтому распространение сообщения продолжается со скоростью света.

В 2017 году отдельные категории граждан получают пособия на ребенка. Это единовременная выплата по рождению первого, второго и третьего ребенка — 86 222 тенге, по рождению четвертого и более ребенка — 142 947 тенге (для всех без исключения мам).

Далее: выплаты по уходу за ребенком до года: на первого ребенка — 13 070 тенге, на второго — 15 452 тенге, на третьего — 17 812 тенге, на четвертого и последующих детей — 20 195 тенге.

«В связи с массовой рассылкой сообщений, содержащих рекомендацию обращаться в контакт-центр 1411, государственная корпорация «Правительство для граждан» напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации», — пишет портал со ссылкой на госкорпорацию.

К слову, пособие на детей до достижения ими 18 лет есть, но оно относится всего к нескольким категориям многодентных и малообеспеченных семей. Размер выплачиваемого пособия составляет 1,05 МРП (2 383 тенге) на ребенка. Уже с 1 января 2018 года выплата даже этих пособий существенно изменится.

Что такое Единое пособие, которое начнут получать семьи с нового года и кому его будут выплачивать, читайте в материале: Адресная социальная помощь будет предоставляться по-новому.