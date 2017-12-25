Монеты «Тумар» раскупили в интернет-магазине Нацбанка за 4 минуты

Монеты «Тумар» номиналом 100 тенге, выпущенные в обращение всего три дня назад, уже раскуплены из интернет-магазина Нацбанка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства передает Tengrinews.kz.

«Тираж монет — 6 тысяч монет, из них 3 тысячи — предназначены для внутреннего рынка и 3 тысячи — для польской нумизматической фирмы по соглашению. В интернет-магазин поступило 50 штук, их выкупили за 4 минуты», — сообщили в пресс-службе финрегулятора.

Напомним, 22 декабря 2017 года Нацбанк РК выпустил в обращение коллекционные монеты «Тумар» номиналом 100 тенге из серии «Магические символы».

Коллекционная серебряная монета выполнена в виде трехгранного футляра, в который можно вложить амулет (талисман). В верхней части монеты расположен элемент крепления двух частей (аверса и реверса) монеты.

Он выполнен в виде отверстия, вокруг оси которого происходит сдвиг аверса и реверса монеты для вложения амулета. Отверстие также может использоваться для крепления цепочки или шнура, с помощью которых ее можно носить в виде медальона — оберега.

Фиксация частей монеты от самопроизвольного сдвига осуществляется с помощью магнитного замка. Открытие магнитного замка осуществляется путем легкого разъединения аверса и реверса нижней стороны монеты и сдвига их относительно друг друга.