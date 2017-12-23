Названа причина туманов в районе аэропорта Шымкента

Многих интересуют причины туманов в аэропорту Шымкента, участившихся в последнее время. В Комитете гражданской авиации пояснили ситуацию по погодным условиям в районе аэродрома.

«Наши эксперты-метеорологи, отвечающие за метеообеспечение полётов, дали следующее объяснение данному погодному явлению: в период с 13 декабря по 22 декабря 2017 года на аэродроме Шымкент наблюдался адвективный туман с видимостью от 50 до 600 метров с кратковременным улучшением в дневные часы.

«Образование тумана было связано с тем, что Южно-Казахстанская область (в том числе город Шымкент) находилась под воздействием Юго-Западной периферией антициклона с центром в районе Омска», — пояснили в КГА.

В комитете при этом сообщили, что адвективный туман распространялся на большой территории, включая Ташкент, Жетысай, Арысь, Туркестан, Кызылорду и Тараз.

«Это не первый раз, когда устанавливаются такие туманы в регионе, аналогичная синоптическая ситуация (Юго-Западная периферия антициклона) была в январе 2017 года, также способствовала образованию продолжительного (в течение 3-х дней) тумана на аэродроме Шымкент», — сообщили в комитете.

Изменение погодных условий произошло совсем неожиданно. «Шымкент не принимает». Практически месяц эту фразу слышат авиапассажиры. Аэропорт, в котором практически всегда хорошая погода, стал самым проблемным для казахстанской авиации.

Еще совсем недавно он рассматривался авиакомпаниями, как резервный, а сегодня многие задумываются о прекращении зимней навигации или об изменении ее правил. Многие специалисты связывают это с появлением Коксарайского контррегулятора.

Сегодня многие авиакомпании с пониманием относятся к ситуации и начинают использовать резервный аэропорт Тараза, где туманов практически нет, и полоса после хорошего ремонта. Забирают пассажиров из Шымкента, везут в Аэропорт «Аулие-Ата», недолетевших пассажиров везут в Шымкент.