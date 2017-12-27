Не есть мясо и оливье на Новый год посоветовал главный санврач Казахстана

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин порекомендовал казахстанцам на Новый год поменьше есть мяса, сладкое и тяжелые салаты, передает BNews.kz.

«Сейчас все мы идем в магазины. Хозяйки в первую очередь думают о том, чтобы стол их был соответствующий. Но в погоне за тем, чтобы стол ломился от разных яств, конечно, могут быть приняты не квалифицированные решения. Мы рекомендуем, в первую очередь, запастись большим количеством фруктов и овощей. Легкие салаты могут быть из фруктов и овощей. Далее в овощи можно добавлять легкое мясо – это белое мясо курицы, скажем. Но и поменьше мясных блюд – тяжелой пищевой продукции», — сказал главный санитарный врач страны.

В своем выступлении врач также порекомендовал в праздничные дни есть поменьше сладкого.

«Я бы хотел порекомендовать, чтобы мы с вами подумали о поджелудочной железе. Как можно меньше сладкой продукции – тортов и т.д. Также мы рекомендуем побольше употреблять бутилированной воды, других напитков, морсов, соков», — отметил он.

Ж. Бекшин добавил, что в праздничные дни не рекомендуется готовить блюда с большим сроком хранения.

«Далее моя основная рекомендация, чтобы Новый год не омрачился болезнью, пищевым отравлением, не нужно готовить пищу на четыре дня. Вы знаете, салаты, особенно с майонезом можно использовать не более суток, 24 часа. И потом эта продукция должна уходить в отходы. Вот эта основная причина тех пищевых отравлений, которые проходят в январские дни. 50% именно связано с употреблением оставшийся пищи после встречи Нового года. Поэтому как можно минимизировать количество салатов — это наши знаменитые салаты оливье, сельдь под шубой – их нужно выставлять в ограниченном количестве, чтобы потребление произошло вот накануне встречи», — отметил он.