Приложение для помощи казахстанцам, находящимся за рубежом, разработали в МИД РК

В Министерстве иностранных дел РК запустили мобильное приложение SmartravelKZ для граждан Казахстана, выезжающих за рубеж, сообщил директор Департамента консульской службы МИД РК Ардак Мадиев на брифинге в СЦК, сообщает сайт informburo.kz.

Мобильное приложение содержит информацию о странах, региональных особенностях, нормах поведения в той или иной стране, рекомендации о действиях в опасных ситуациях, предупреждения о ЧС и другие необходимые сведения для граждан, находящихся за границей, отметил Ардак Мадиев в ходе презентации.

«Особый интерес граждан может вызвать информация о визовом режиме и порядке пребывания в иностранном государстве, а также общие сведения о безвизовом режиме для граждан Казахстана. Кроме того, в мобильном приложении можно найти данные о предметах, запрещённых к ввозу и вывозу, правилах беспошлинного ввоза и вывоза, о ветеринарном и фитосанитарном контроле в определённых странах. Стоимость разработки 2,3 млн. тенге», – уточнил он.

В мобильном приложении содержатся советы по вопросам страхования, медицинского обслуживания за рубежом, действиям при ЧС, полезные телефонные номера, контактные данные казахстанских представительств транспортных перевозчиков, а также данные рекомендательного характера о медицинских учреждениях и адвокатах.

«С помощью приложения пользователи будут иметь возможность связаться с консулом Казахстана в той или иной стране и получить консульскую помощь по чрезвычайным вопросам в режиме онлайн», – директор ДКС.

Он добавил, что консулы за границей поддержали более 100 граждан Казахстана. Оказали содействие в транспортировке на родину тел 49 умерших граждан Казахстана, помощь более 50 лицам, ставшим жертвами противоправных действий со стороны криминальных структур и также оказавшихся в затруднительной ситуации.

«Обстоятельства за рубежом, часто бывает, что теряют абсолютно всё: деньги, кредитные карты, документы, и бывают случаи, когда наши консулы помогают от покупки билетов, размещения в больнице, покупки билетов обратно домой, вплоть до размещения у себя дома», – пояснил Ардак Мадиев.

Он отметил, что в связи с терактами в Испании, Египте и ЧС природного характера в Канаде сотрудники посольств и консульств оперативно помогли землякам, оказавшимся в беде.